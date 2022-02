Bericht: Porsche 718-Modelle rollen ab 2023 als Elektroautos in Zuffenhausen vom Band

Auf die Sportlimousine Taycan folgt 2023 die neue Generation des Kompakt-SUV Macan als nächstes Elektroauto von Porsche. Weitere Voll-Stromer sind geplant, Konkretes dazu hat das Unternehmen bisher aber noch nicht verraten. Laut einem Bericht wird bereits die Produktion der kleinen Sportwagen der 718er-Reihe als Elektroautos vorbereitet.

Porsche wolle am Standort Zuffenhausen rund eine halbe Milliarde Euro investieren, um die Produktion im Stammwerk für die rein elektrischen Nachfolger der aktuellen 718-Modelle Boxster und Cayman umzurüsten. Das habe man aus Unternehmenskreisen erfahren, schreibt die Automobilwoche. Es wäre nach der neuen Fabrik für den Taycan die zweite große Investition in die Elektromobilität in Zuffenhausen.

Die Serienfertigung der elektrischen 718 in Zuffenhausen soll 2023 beginnen, der batteriebetriebene Macan läuft im selben Jahr in Leipzig an. Das Projekt in Stuttgart hat sich laut dem Bericht um ein Jahr verzögert. Porsche-Manager hätten das mit der technologischen Komplexität des Vorhabens und langwierigen Abstimmungen mit anderen Marken des Volkswagen-Konzerns begründet.

Die kommenden elektrischen Boxster und Cayman basieren nach Informationen der Automobilwoche technologisch auf dem im letzten Jahr gezeigten Rennwagen-Konzept Mission R. Grundlage sei die gemeinsam mit Audi entwickelte neue Architektur PPE (Premium Platform Electric), die auch der neue Macan nutzt. Boxster und Cayman sollen in Zuffenhausen gemeinsam mit dem großen Sportwagen 911er vom Band laufen, der noch möglichst lange mit Verbrennungsmotoren fahren soll. Die Produktion werde daher flexibel ausgelegt, damit Benziner und E-Autos auf einer Linie gefertigt werden können, heißt es.

Der 718 soll rund 400 Kilometer pro Ladung fahren können. Porsche betont regelmäßig, dass für die Marke die sportliche Auslegung der Fahrzeuge Priorität vor einer großen Reichweite habe. Dem Erfolg des Taycan hat das nicht geschadet, die mittlerweile auch als Shooting Brake erhältliche Baureihe verkauft sich bestens. Die Batterie für die 718-Stromer lässt Porsche der Automobilwoche zufolge anders als bei Taycan und Macan nicht vom bayerischen Zulieferer Dräxlmaier, sondern von der finnischen Firma Valmet produzieren. Das Unternehmen errichte dafür bei Heilbronn eine eigene Fertigung.

2030 sollen mehr als 80 Prozent der Fahrzeuge von Porsche mit elektrischen Antrieben verkauft werden, also in Form von Hybriden oder Elektroautos. Die Elektrifizierung der Marke gelingt laut Firmenchef Oliver Blume sehr gut. „Wir kommen schneller voran als geplant“, berichtete er kürzlich. Von den 2021 mehr als 300.000 ausgelieferten Fahrzeugen seien in Europa bereits rund 40 Prozent hybride oder vollelektrische Modelle gewesen. Weltweit habe der Anteil bei knapp 25 Prozent gelegen. Die Quote reiner Elektro-Sportwagen überwiege die der Teilzeit-Stromer dabei schon. Der Trend sei „eindeutig“.