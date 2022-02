Umfrage: Ökostromverträge unter E-Fahrzeug-Nutzern weit verbreitet

Eine Untersuchung des Fraunhofer ISI hat sich der Frage gewidmet, wie stark Ökostromverträge unter Nutzern von Elektrofahrzeugen in Deutschland verbreitet sind. Dabei wurde sowohl der Anteil an Ökostromverträgen für das Laden zu Hause, auf der Arbeit und an öffentlichen Ladestationen sowie der ökologische Anspruch der Verträge näher beleuchtet. Die Werte für Deutschland wurden zudem in Bezug zum EU-Durchschnitt gesetzt.

E-Fahrzeuge spielen für die Erreichung der deutschen Klimaziele eine entscheidende Rolle, ihre Klimabilanz hängt aber wesentlich vom verwendeten Ladestrom ab. Legt man die CO2-Emissionen des deutschen Stromnetzes für Berechnungen zugrunde, zeigen verschiedene Studien schon eine hohe Einsparung an Treibhausgasemissionen. Besteht der beim Ladevorgang verwendete Strom hingegen komplett aus erneuerbaren Quellen, reduziert sich der CO2-Fußabdruck auf bis zu 75 Prozent gegenüber konventionellen Fahrzeugen – und die tatsächliche Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen verbessert sich nochmals deutlich.

Vor diesem Hintergrund befragte ein Team des Fraunhofer ISI und der Agentur ESA² GmbH insgesamt 867 Nutzer von Elektrofahrzeugen in Deutschland zu deren bevorzugten Ladeorten sowie, ob sie beim Laden auf Ökostrom zurückgreifen. Die Ergebnisse zeigen, dass 59 Prozent der Befragten in Deutschland ihren Stromer bevorzugt zu Hause laden (EU-Durchschnitt: 64 %). Von den E-Fahrzeug-Nutzern besitzen 84 Prozent einen Ökostromvertrag (EU: 63 %). Das liegt deutlich über dem Durchschnitt der deutschen Haushalte, von denen 2020 nur 30 Prozent einen solchen Vertrag besaßen. Gründe für den hohen Anteil sind laut den Studienautoren ein geäußertes hohes Umweltbewusstsein sowie die staatliche Förderung von Wallboxen, die 2021 an den Abschluss eines Ökostromvertrags geknüpft war.

Aber auch das Laden am Arbeitsplatz, das auf 14 Prozent (EU: 18 %) der Ladevorgänge zutrifft, ist der Befragung von Flottenmanagern zufolge ähnlich häufig an Ökostromverträge (D: 81 %; EU: 60 %) geknüpft. Dies gilt ebenfalls für öffentliche Ladepunkte, wie die Auswertung diverser Datenquellen zeigte. So liegt der vertraglich vereinbarte Ökostromanteil an öffentlichen Normalladestationen in Deutschland bei mindestens 85 Prozent (EU: 62 %) und bei öffentlichen Schnellladestationen bei mindestens 75 Prozent (EU: 57 %). Der Anteil von Ökostromverträgen fällt damit an allen drei Ladeorten in Deutschland sehr hoch aus.

Unterschiedlich anspruchsvolle Ökostromverträge

Große Unterschiede zeigten sich allerdings bei den ökologischen Ansprüchen der Ökostromverträge: Angebote können etwa ausschließlich auf Herkunftsnachweisen beruhen, wobei in der Regel Altanlagen zur Produktion erneuerbaren Stroms ohne räumlichen oder zeitlichen Bezug zur Stromabnahme dem Ökostromvertrag zugeordnet werden. Dem stehen ambitionierte Ökostromverträge mit hohen ökologischen Ansprüchen gegenüber, die sich über extern zertifizierte Ökostromlabels nachweisen lassen. Viele der Befragten machten keine Angaben zu den Labels oder wussten schlicht nichts darüber. Dies könnte an den variierenden Anforderungen und der Vielzahl unterschiedlicher Labels liegen, mutmaßen die Studienautoren. Staatliche Vorgaben könnten hier für mehr Transparenz und eine größere Akzeptanz von anspruchsvollen Ökostromverträgen sorgen.

Martin Wietschel, der am Fraunhofer ISI das Competence Center Energietechnologien und Energiesysteme leitet, weist darauf hin, dass die Nutzer von Elektrofahrzeugen „zusätzlich zu Ökostromverträgen häufig eine eigene Photovoltaikanlage mit eigenem Stromspeicher beim Ladevorgang nutzen. Unter den Befragten gab mit 48 % fast die Hälfte an, auch eine PV-Anlage zu besitzen“. 71 Prozent der Befragten haben Wietschel zufolge auch einen konventionellen Pkw mit Verbrennungsmotor durch ein Elektrofahrzeug ersetzt, was ihr hohes Umweltbewusstsein nochmals unterstreiche.

Entwicklung des Anteils an Ökostromverträgen offen

Laut Sabine Preuß, die am Fraunhofer ISI die Umfrage koordinierte, bleibt für die Zukunft offen, wie sich der Anteil an Ökostromverträgen, Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern angesichts steigender Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen entwickeln wird. Es sei denkbar, dass der Anteil von Ökostrom beim Laden weiter zunimmt, weil er zu einer sozialen Norm wird und das Umweltbewusstsein entscheidend prägt.

„Da aber gleichzeitig auch der Anteil der Menschen steigt, die weniger Möglichkeiten haben, beim Laden von Elektrofahrzeugen auf selbst generierte erneuerbare Stromquellen zurückzugreifen – etwa weil sie in Mietwohnungen wohnen und keine PV-Anlagen installieren können – ist ebenso ein sinkender Anteil von Ökostromverträgen vorstellbar“, so Preuß. In diesem Fall könnte das Laden am Arbeitsplatz und an öffentlichen Schnell- und Normalladestationen zunehmen und die dortigen Ökostromtarife an Relevanz für den ökologischen Fußabdruck von Elektrofahrzeugen gewinnen. Auch hier könnten weitere staatliche Vorgaben zu einem höheren Anteil von Ökostrom führen.