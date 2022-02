EnBW-Chef warnt vor zu vielen Elektroauto-Ladesäulen

Die EnBW bietet Deutschlands umfangreichstes Schnellladenetz für Elektroautos. Der Chef des Energiekonzerns Frank Mastiaux hat zahlreiche weitere Stationen angekündigt, um die insgesamt noch überschaubare Ladeinfrastruktur der Bundesrepublik voranzubringen. Der Bedarf an öffentlichen Lademöglichkeiten ist groß, das betont insbesondere die Autoindustrie regelmäßig. Mastiaux warnt trotzdem vor zu vielen Strom-Tankstellen.

Bei der EnBW sieht man die Gefahr von Investitionsruinen, wenn in Deutschland zu viele Elektroauto-Ladesäulen gebaut werden. „Wir brauchen nicht unbedingt an jeder Ecke eine Stromtankstelle“, sagte Mastiaux der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Aktuell gehe die Energie Baden-Württemberg davon aus, dass 130.000 bis 150.000 Hochgeschwindigkeits-Ladepunkte für die von der Bundesregierung bis 2030 angestrebten 15 Millionen E-Fahrzeuge auf deutschen Straßen reichen. Die Autoindustrie fordert dagegen, bis 2030 müssten in Deutschland eine Million Ladeplätze eingerichtet werden. Dies ist auch das Ziel der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP.

Mastiaux sieht heute insgesamt keinen Mangel an Ladesäulen. Er befürchtet, dass sich viele Strom-Tankstellen als Fehlinvestition erweisen werden: Man müsse im Blick behalten, dass nicht unnötigerweise zu viele davon gebaut werden, weil das die Amortisierung erschweren und am Ende den Markt bremsen würde. Gleichwohl expandiert auch sein Unternehmen stark in diesem Geschäft. „Im Durchschnitt baut EnBW in Deutschland aktuell jeden Tag einen neuen Ladepark mit Hochgeschwindigkeits-Technologie“, sagte der Konzernchef.

Die EnBW hat derzeit rund 700 Schnellladestandorte in Deutschland und will ihr Netz bis 2025 auf 2500 solcher „Ladeparks“ erweitern. Dafür investiert das Unternehmen jährlich 100 Millionen Euro. Der Fokus liegt dabei künftig auf besonders schnellen öffentlichen Ladesäulen entlang von Fernstraßen, aber auch an viel frequentierten Standorten in Innenstadtlage, etwa nahe Supermärkten.

Damit es in Deutschland eine breite Verfügbarkeit von öffentlichen Ladestationen gibt, fördert die Regierung das sogenannte Deutschlandnetz. Mastiaux unterstützt die Initiative, fordert allerdings eine bessere Koordination. Bisher würde nämlich nicht berücksichtigt, ob etwa die EnBW an einem bestimmten Standort nicht ohnehin schon einen Ladepark plant und deshalb kein weiterer Standort des Deutschlandnetzes dort nötig ist. Das solle sich aber offenbar ändern. Das Deutschlandnetz-Programm sei außerdem zu langsam, der Aufbau der Säulen werde noch zwei bis drei Jahre dauern. Die Regierung sollte prüfen, ob und wie das schneller gehen kann. Sie sollte auch die technischen Anforderungen vereinfachen, so sei etwa ein „kostentreibendes und anfälliges“ Kreditkartenlesegerät an jeder Ladesäule vorzuschreiben überflüssig. 98 Prozent der EnBW Kunden würden via App oder Ladekarte zahlen.

Tarifdschungel wird sich verbessern

Mastiaux äußerte sich in dem Interview auch dazu, dass das Bundeskartellamt und die Monopolkommission fehlende Preistransparenz und einen Tarifdschungel beim Bezahlen an E-Auto-Ladesäulen bemängeln. An den mehr als 2000 EnBW-Schnellladepunkten gebe es nur zwei Tarife, einen für Vielfahrer und einen für Weniglader, erklärte er. Auch wenn man mit der EnBW-Abrechnungskarte im Ausland bei einem Partner lade, könne man nach diesem einfachen Schema bezahlen. Er wüsste nicht, wie es das Unternehmen derzeit noch deutlich einfacher machen könnte.

Der Energiemanager merkte an, dass wir uns noch in einer sehr frühen Phase der E-Mobilität befänden. Die heutige Kritik an der Tariflandschaft sei zwar nicht unberechtigt, es handele sich aber eben um eine junge, innovative Branche, in der sich die Dinge schnell weiterentwickeln. Nach anfänglichen „Kinderkrankheiten“ werde es auch bei der E-Mobilität relativ schnell für die Kunden verbesserte Preismodelle geben.

Dass der Ladestrom unterwegs – teils wesentlich – teurer als zu Hause ist, begründete Mastiaux damit, dass für eine Ladesäule nebst Netzanschluss „erhebliche Investitionen“ nötig seien, die sich über die Lebenszeit auch auszahlen müssten. Das erkenne auch das Bundeskartellamt ausdrücklich an.