Renault-Deutschland-Chef: Mit dem Mégane E-Tech Electric setzen wir uns nach oben ab

Markus Siebrecht ist seit einigen Monaten Chef der Renault Deutschland AG, zuvor war er bei BMW und Audi tätig. In einem Interview mit dem Portal Edison sprach der Manager über die Neuausrichtung der französischen Marke und deren Elektroauto-Angebot.

Renault möchte weiter ein Volumenhersteller sein, statt möglichst großen Mengen steht künftig jedoch die Profitabilität im Fokus. Dazu wollen die Franzosen insbesondere im Endkundengeschäft expandieren. Zwar habe man auch im von der Coronavirus-Pandemie geprägten Jahr 2021 positive Zahlen geschrieben, so Siebrecht, das reiche für die zukünftig notwendigen Investitionen aber nicht aus.

Das meistverkaufte Renault-Modell in Deutschland war im letzten Jahr der ZOE mit rund 25.000 Einheiten, berichtete Siebrecht. Anfangs habe Renault den 2011 eingeführten Elektro-Kleinwagen noch bezuschussen müssen, heute verdiene das Unternehmen damit Geld. Die Erträge, die man mit Benzin- oder Dieselfahrzeugen erwirtschaften könne, bringe der Stromer allerdings nicht.

Mit seinem neuesten Elektroauto, dem kompakten Crossover Mégane E-Tech Electric, will Renault mehr Geld verdienen. Die Baureihe sei das erste Fahrzeug, das unter der geänderten Strategie der Marke auf den Markt komme. Es verkörpere sehr stark die neue Ausrichtung von Renault, erklärte der Deutschland-Chef. Dazu gehöre, dass der Mégane E-Tech Electric mit der Zeit einen höheren Ertrag pro Fahrzeug erwirtschafte. Das Modell sei aber auch sehr wichtig, um im C-Segment mit einem Elektroauto präsent zu sein. Das sei das größte Segment in Deutschland, da wolle man in Zukunft eine gewichtigere Rolle spielen.

Einer der Haupt-Wettbewerber für den Mégane E-Tech Electric ist der VW ID.3, sagte Siebrecht. Das Renault-Modell glänzt seiner Meinung nach vor allem mit der Haptik: Alle Materialien seien hochwertig, auch im Innenraum. Bei dem Fahrzeug seien viele Teile im Interieur mit Stoff oder Leder bezogen, womit man sich „ganz deutlich“ nach oben absetze. Das unterscheide den Megane E-Tech Electric von vielen Fahrzeugen der Wettbewerber, die zugunsten eins günstigeren Preises weniger hochwertig seien.

Die Topversion des Mégane E-Tech Electric hat ein Akkupaket mit 60 kWh Kapazität, damit sind gemäß WLTP-Norm 470 Kilometer möglich. Den Wettbewerber ID.3 bietet VW mit bis zu 77 kWh Speicherkapazität und 550 Kilometer pro Ladung an. „Ich denke, dass es wichtiger ist, die richtige Balance zwischen Größe und Gewicht zu finden“, sagte Siebrecht dazu. Autos würden heute durchschnittlich pro Tag maximal 130 Kilometer bewegt, viele deutlich weniger. Mit 60 kWh decke man das Kunden-Nutzerprofil also mehr als ab. Wichtig sie eine gute Balance aus dem Fahrzeuggewicht, der Batterie-Größe, der Ladefähigkeit und dem Preisangebot.

E-Auto-Förderung „extrem wichtig“

Der Anteil von reinen Stromern an den Verkäufen von Renault in Deutschland lag im letzten Jahr bei rund einem Drittel. Das lag nicht zuletzt an der hierzulande hohen staatlichen Subventionierung in Höhe von bis zu 6000 Euro im Rahmen des „Umweltbonus“. An der Förderung teilnehmende Hersteller wie Renault steuern bis zu 3000 Euro als Netto-Rabatt bei. Die neue Bundesregierung hat beschlossen, die Förderung ab 2023 neu auszurichten.

Für die Geschwindigkeit der Transformation des Fuhrparks sei die weitere Förderung „extrem wichtig“, meinte Siebrecht. Für die Renault-Kunden sei aber im Augenblick das Wichtigste, dass sie auch zum Auslieferungszeitpunkt in den Genuss der aktuellen Förderung kommen, wenn sie sich jetzt für ein Elektroauto entscheiden. Momentan wird der Umweltbonus nach dem Datum der Zulassung gewährt. Angesichts langer Lieferzeiten von mitunter über einem Jahr verunsichert das viele E-Auto-Interessenten. Denn wie die Förderung ab 2023 genau aussehen wird, ist noch offen.

Zur Verfügbarkeit des Mégane E-Tech Electric in Deutschland in diesem Jahr konnte Siebrecht keine Zahlen nennen. Er rate Interessenten jedoch dazu, sich mit ihrer Bestellung zu beeilen. Man sei jetzt schon im dritten Quartal, was die Lieferzeit anbetrifft. „Tendenziell eher schon am Ende des dritten Quartals.“ Bei der Produktion setze man zu Beginn nicht auf Masse, sondern „auf höchste Qualität“.

Der seit 2019 in zweiter Generation angebotene ZOE wird laut Siebrecht noch bis 2024 im Programm bleiben. Dann werde Renault ein neues Fahrzeug anbieten, das auch die ZOE-Kunden von heute begeistern soll. Bis dahin gibt es den ZOE hierzulande nicht mehr in der Basisausstattung, die keinen Notbremsassistenten enthält. Ohne den digitalen Helfer hatte der Kleinwagen im letzten Jahr bei Crashtests im Euro-NCAP-Programm keinen von fünf möglichen Sternen erreicht. 2013 war die erste Generation des ZOE noch mit fünf von fünf Sternen bewertet worden, die Anforderungen sind seitdem aber gestiegen.