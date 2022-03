Stellantis-Chef: Elektrifizierung sorgt für 50 Prozent mehr Produktionskosten

Carlos Tavares führt den 2021 aus Fiat Chrysler und PSA (Citroën, DS, Opel, Peugeot) hervorgegangenen Stellantis-Konzern. Er treibt wie zuvor als PSA-Chef die Elektrifizierung der diversen Marken voran, tut dies seinen Äußerungen zufolge aber nicht mit voller Überzeugung. Kürzlich wiederholte er seine Kritik, dass die Umstellung auf E-Antrieb der Branche hohe Mehrkosten aufbürdet.

Tavares bezeichnete den zusätzlichen Aufwand für den Bau von elektrischen Fahrzeugen als „Gorilla im Raum“. Stellantis müsse Wege finden, die Mehrkosten der alternativen Antriebsart auszugleichen. Das könnte die Gewinne in den nächsten fünf Jahren oder länger belasten. „Wir können davon ausgehen, dass die Elektrifizierung zusätzliche Produktionskosten von etwa 40 bis 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen verursachen wird“, sagte Tavares gegenüber Investoren.

„Es gibt keine Möglichkeit, 40 bis 50 Prozent der zusätzlichen Gesamtproduktionskosten an den Kunden weiterzugeben“, so Tavares weiter. Das Unternehmen könne aber auch nicht die Preise auf dem derzeitigen Niveau halten, weil das zu roten Zahlen führen und Umstrukturierungen erforderlich machen würde. „Die einzige Möglichkeit, voranzukommen, besteht also darin, diese 50 Prozent der zusätzlichen Kosten aufzufangen“, erklärte der Automanager. Damit Stellantis seine derzeitigen zweistelligen operativen Margen aufrechterhalten könne, müsse es in den nächsten fünf Jahren Produktivitätssteigerungen von zehn Prozent pro Jahr erzielen – „und das in einer Branche, die es gewohnt ist, jährlich zwischen 2 und 3 Prozent zu erzielen“.

Eine Maßnahme dazu sei die Überarbeitung des Vertriebsmodells, was Stellantis bereits eingeleitet hat. Im vergangenen Sommer hat der Konzern laut Automotive News Händlerverträge in der Region Europa gekündigt, um ein „Einzelhandelsmodell“ einzuführen. Das soll dem Hersteller ab 2023 mehr Kontrolle darüber verschaffen, wie seine Fahrzeuge verkauft werden. Die Vergütung der Händler wird dabei im Gegenzug für die Übernahme einiger neuer Kosten reduziert.

Stellantis will möglichst effizient werden

Tavares sagte, dass Stellantis mit einer bereinigten operativen Marge von 11,8 Prozent im Jahr 2021 besser dastehe als die meisten seiner Konkurrenten. Das Unternehmen strebe dennoch weitere Effizienzsteigerungen an. „Ich habe in den 40 Jahren meines Lebens in der Automobilindustrie gelernt, dass man, sobald man aufhört, sich anzustrengen, einen Rückschritt macht, denn dies ist ein Wettbewerbsspiel“, so der Stellantis-Boss.

Ein Bereich, in dem Stellantis die Kosten senken will, ist die Lieferkette. Tavares will, dass die Zulieferer einen Teil der Kosten für die Elektrofahrzeuge tragen. 85 Prozent des Wertes eines Autos, wenn es das Werk verlässt, liege in externen Komponenten. „Es ist also keine Überraschung, dass, wenn man 50 Prozent der durch die Elektrifizierung hinzukommenden Kosten absorbieren muss, die Zulieferer einen wesentlichen Beitrag zu der zusätzlichen Produktivität leisten müssen“, erklärte der Stellantis-Chef. Er erwartet, dass nur die stärkeren Firmen überleben – das gelte auch bei den Autoherstellern.

Damit Stellantis nicht zu den Verlierern der Transformation der Autoindustrie gehört, treibt Tavares auch Synergieeffekte innerhalb des Konzerns voran. Die insgesamt 14 Marken sollen sich in Zukunft noch stärker Plattformen teilen. Darüber hinaus sollen die Kosten von Batteriesystemen deutlich gesenkt werden. Dazu steigt Stellantis selbst in die Produktion von Elektroauto-Akkus ein.