VW betont Elektroauto-Erfolge: „Nr. 1 in Europa, Nr. 2 in den USA“

Wie Volkswagen Mitte März mitteilte, sind mehrere der batterieelektrischen Modelle des Konzerns, darunter der Porsche Taycan, für das Jahr 2022 bereits ausverkauft. Die hohe Nachfrage trägt dazu bei, dass das Unternehmen mit seinen Elektroautos schneller als erwartet so profitabel wie mit seinen Verbrennern wird.

„Wir sehen eine bessere Skalierung, wir sehen bessere Margen, wir sehen eine hohe Kundennachfrage“, sagte Finanzvorstand Arno Antlitz bei einer Telefonkonferenz im Vorfeld der Jahreshauptversammlung des Unternehmens. „Ursprünglich dachten wir, dass es zwei bis drei Jahre dauert, bis wir Gleichheit von Verbrenner- und batterieelektrischen Fahrzeugen sehen.“

Ein Teil der Größenvorteile wird mithilfe des Konkurrenten Ford erreicht. Der US-Konzern und Volkswagen kündigten kürzlich an, dass es nun zwei europäische Ford-Modelle geben wird, die auf dem deutschen Elektroauto-Baukasten MEB aufbauen werden. Die Produktion der beiden Fahrzeuge soll ab 2023 über einen Zeitraum von sechs Jahren etwa 1,2 Millionen Einheiten betragen – doppelt so viele wie ursprünglich geplant. Der MEB dient auch als Basis für weitere Volkswagen-Konzernmarken wie Audi, Skoda und Cupra. Noch mehr Synergien soll ab Mitte des Jahrzehnts die neue modulare Plattform SSP bringen.

In Europa war Volkswagen eigenen Angaben nach im zurückliegenden Jahr bereits Marktführer bei E-Mobilen: Jedes vierte batterieelektrische Fahrzeug sei aus dem deutschen Konzern gekommen. Weltweit habe man die Auslieferungen von Batterie-Modellen 2021 mit mehr als 450.000 Fahrzeugen nahezu verdoppelt. Damit ei Volkswagen in diesem Segment die Nummer 1 in Europa und die Nummer 2 in den USA. Die Auslieferungen in China hätten sich mit 93.000 Fahrzeugen mehr als vervierfacht. Ein neues Vertriebskonzept, das auf jüngere Kunden ausgerichtet ist mit unter anderem 120 Pop-up-Stores in chinesischen Einkaufszentren, sollen den Elektroauto-Absatz im größten Einzelmarkt des Konzerns dieses Jahr mindestens verdoppeln.

Mit der im vergangenen Juli vorgestellten „New-Auto“-Strategie will sich der Volkswagen-Konzern bis 2030 zu einem „nachhaltigen und softwaregetriebenen Mobilitätsanbieter“ entwickeln. Dazu sind „weltweit führende Technologieplattformen“ in den Bereichen Fahrzeug, Software, Batterie & Lande sowie Mobilitätslösungen vorgesehen, die „modernste Technologie und beispiellose Skaleneffekte“ bieten sollen. „Wir sind voll auf Kurs, um künftige Profitpools zu erschließen, und fest entschlossen, die Zukunft der Mobilität zu gestalten“, so Konzernchef Herbert Diess.