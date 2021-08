Volkswagen hat für seine Elektroauto-Offensive den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) entwickelt. Porsche und Audi treiben die Premium Platform Electric (PPE) für besonders hochwertige und leistungsstarke Stromer voran. Im Audi-Projekt Artemis und dem VW-Pendant Trinity entsteht Technik für die nächste Generation von elektrischen Modellen. Mit der Scalable Systems Platform (SSP) wird bereits ein Baukasten für ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kommende Elektroautos vorangetrieben.

Zunächst hatte Volkswagen Verbrenner-Modelle nachträglich auf Elektroantrieb umgerüstet. Der MEB sollte die Nachteile dieser Kompromisslösung aus der Welt schaffen, ist aber nicht für alle Modelle der Wolfsburger Autogruppe geeignet. Porsche hat daher für seine ersten Elektroautos die J1-Plattform entwickelt, die auch Audi nutzt. Ab nächstem Jahr kommen die ersten Elektroautos auf der PPE der beiden Premiummarken zu den Händlern. Volkswagen will in Zukunft für noch mehr Synergien sorgen, indem die SSP als „Super-Plattform“ von den diversen Marken des Konzerns breitflächig eingesetzt wird.

Die Entwicklung der neuen Architektur wird laut Automotive News derzeit beschleunigt. Bei Porsche gibt es Zweifel, dass eine Plattform alle Anforderungen von Marken mit teils sehr unterschiedlichen Produkten und Zielgruppen erfüllen kann. Der Entwicklungschef des Volkswagen-Konzerns und Audi-CEO Markus Duesmann sagte dem Bericht zufolge aber, dass das Design der neuen Plattform mit ihren unterschiedlichen „Modulen“, Batteriegrößen und Karosserielängen eine große Markendifferenzierung erlauben wird.

„Es wird keine Einheitsgröße für alle geben. Durch die Kombination der verschiedenen Module können wir auf spezifische Fahrzeuge und Markenanforderungen eingehen“, wird Duesmann zitiert. „Aufgrund der Skalierbarkeit der Module wird Porsche in der Lage sein, eine spezielle Leistungsversion für höchste Anforderungen anzubieten.“ Es werde Überschneidungen zwischen den Marken geben. „Wir werden in der Lage sein, die gleiche Kombination aus E3 Software Stack, dem Stack für autonomes Fahren und dem Antriebsstrang für ein Porsche-Einstiegsmodell und für das VW-Hochleistungs-Modell zu verwenden.

Deutlich weniger Komplexität

Die Verwendung nur einer Plattform soll eine einfachere Integration komplexer Autobestandteile wie Software und Elektroarchitekturen ermöglichen, was Einsparungen mit sich bringt. „Wir werden die heutige Komplexität um etwa 50 Prozent reduzieren. Und ich denke, man kann sich vorstellen, was das für uns in Bezug auf Größenvorteile bedeutet“, so Duesmann. Der Volkswagen-Konzern werde rund 800 Millionen Euro in eine neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Wolfsburg investieren, in der der Kern der SSP-Plattform und ihre Module entwickelt werden.

Das Projekt Artemis wird nach den Worten Duesmanns ab 2025 wichtige Module der SSP einführen, darunter neue Software, die autonomes Fahren der Stufe 4 ermöglicht, sowie Batteriezellentechnologie. Im Rahmen von Artemis wird für 2025 ein neues Elektroauto-Flaggschiff für Audi entwickelt, dessen Technik auch Porsche und Bentley zugute kommen soll. Auch Digital-, Entwicklungs- und Produktionsinnovationen werden in der Initiative angestrebt.

Auf MEB, PPE und die Artemis-Technologien sollen in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts neue Elektroautos auf der SSP folgen – darunter dem Bericht zufolge drei von Audi bereits angekündigte Modelle im SUV-, Limousinen- und Gran-Tourer-Format. „Bis zum Ende dieses Jahrzehnts werden wir die SSP in allen unseren Kernsegmenten und allen Markengruppen eingeführt haben“, kündigte Duesmann an. Bis 2030 würden Autos auf der SSP-Plattform bereits ein größeres Volumen abdecken als PPE und MEB zusammen.

Weniger Varianten im Portfolio seien der Schlüssel für gute Gewinne des Autokonzerns. „Der Kombination der verschiedenen Varianten sind enge Grenzen gesetzt, denn das ist entscheidend für die Komplexität und damit für die Praktikabilität und den wirtschaftlichen Erfolg von SSP“, erklärte Duesmann. Das erste Modell der Kern- und Volumenmarke VW, das SSP verwendet, soll die Serienversion einer im Projekt Trinity entstehenden Elektroauto-Limousine sein, die für 2026 vorgesehen ist. Auf der Jahreshauptversammlung des Konzerns sagte Vorstandschef Herbert Diess: „Mit dem Zukunftsprojekt Trinity führt Volkswagen die Artemis-Technologie in das Volumensegment ein, wie es bereits mit dem Modularen Elektro-Antriebsbaukasten (MEB) geschehen ist.“