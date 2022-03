Audi-Chef Duesmann: „Haben einen klaren Plan für unsere elektrische und digitale Zukunft“

„Audi hat mit der Strategie ‚Vorsprung 2030‘ einen klaren Plan für die elektrische und digitale Zukunft“, sagte CEO Markus Duesmann zur Präsentation des Geschäftsergebnisses im Jahr 2021. „Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen, dass wir mit der Transformation unseres Geschäftsmodells in Richtung CO2-neutraler, vernetzter Mobilität auf dem richtigen Weg sind.“

Audi hat vor, im nächsten Jahrzehnt nur noch Elektroautos anzubieten. Das Wachstum bei den Auslieferungen von rein batteriebetriebenen Fahrzeugen bestätige den Kurs des Unternehmens in Richtung E-Mobilität. Insgesamt übergab Audi den Angaben nach im zurückliegenden Jahr 81.894 vollelektrische Fahrzeuge an Kunden – ein Plus von 57,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dazu trugen laut den Ingolstädtern vor allem die neuen Modelle Audi Q4 e-tron, erhältlich als SUV und SUV-Coupé, mit 21.098 Einheiten und die Sportlimousine e-tron GT quattro mit 6896 Einheiten bei.

„In diesem Jahr rücken wir die Themen Nachhaltigkeit, Elektrifizierung und Digitalisierung noch stärker in den Fokus und starten die nächste Stufe unseres Transformationskurses bis 2030, der den Ausstieg aus der Verbrennertechnologie, eine umfassende Roadmap zur Elektromobilität und den Aufbau neuer digitaler Geschäftsmodelle und -services in Zusammenarbeit mit der zum VW-Konzern gehörenden Softwareeinheit CARIAD umfasst“, so Duesmann.

Ab 2026 neue Modelle nur noch als E-Autos

Ab 2026 will Audi weltweit neue Modelle nur noch mit vollelektrischen Antrieb auf den Markt bringen. Zu diesem Zeitpunkt sollen mehr als 20 Batterie-Modelle im Angebot der Marke sein. Auf dem Weg zur schrittweisen Dekarbonisierung nehme sich Audi – ausgenommen die lokal produzierten Fahrzeuge in China – vor, die fahrzeugbezogenen CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zum Referenzjahr 2018 zu reduzieren.

Einen Ausblick auf den nächsten großen Schritt bei der Erweiterung des Elektroauto-Portfolios gibt Audi mit dem A6 Avant e-tron concept. Die späteren Serienversionen des Audi A6 e-tron – schon 2021 wurde der A6 Sportback vorgestellt – werden die ersten Flachboden-Fahrzeuge sein, die auf der neuen Premium Platform Electric (PPE) gebaut werden. Die Großserien-Plattform für die elektrische Mittel- und Oberklasse entwickelt Audi gemeinsam mit Porsche. „Damit erweitert Audi das E-Portfolio in einem entscheidenden Segment und bringt die E-Mobilität in die Breite“, so die Bayern.

Mit dem Übergang zu batterieelektrischer und automatisierter Mobilität rücke immer mehr ein wettbewerbsdifferenzierendes Ökosystem rund ums Fahren in den Fokus, heißt es weiter. Im ersten Schritt stärke Audi den Hochlauf der E-Mobilität mit einem umfangreichen Ladeangebot. Der markeneigene Ladedienst e-tron Charging Service bietet mit einer Ladekarte Zugang zu mehr als 320.000 Ladepunkten in 26 europäischen Ländern. Zusätzlich sei Audi mit einem Premium-Schnellladeangebot, dem Audi charging hub, in Nürnberg in die Pilotphase gestartet. In der zweiten Jahreshälfte starte ein zweiter Pilot mit kompakter Bauweise in Zürich.

Neben der Erweiterung der Ladeinfrastruktur priorisiere man den Ausbau des datenbasierten Geschäfts. So erhöhe die zum Volkswagen-Konzern gehörende Softwareeinheit CARIAD die Geschwindigkeit bei der Softwareentwicklung und baue mithilfe von Partnerschaften gezielt Kompetenzen auf. Zudem setze Audi auf innovative digitale Services. Ein Beispiel dafür, „wie Audi das Auto mit In-Car-Entertainment zum Erlebnisraum macht“, sei die Integration von holoride. Das auf Virtual Reality basierende Unterhaltungsangebot gehe ab Sommer an den Start.