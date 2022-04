VW will ID.4 ab Mai auch in Emden in Serie produzieren

VW fährt die Produktion von Elektroautos weiter hoch. Die Marke will im Mai mit der Serienfertigung ihres kompakten Batterie-SUV ID.4 im Werk in Emden beginnen. Das kündigte der Autobauer nach einem Besuch des Standortes von Markenchef Ralf Brandstätter und der Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo Ende vergangener Woche an.

Mit dem Bau des Ende 2020 im Werk Zwickau gestarteten ID.4 steigt VW auch in Emden auf die Elektromobilität um. Die Fabrik in Niedersachsen ist dann nach dem sächsischen Werk in Zwickau der zweite Standort in Deutschland, an dem das Modell gefertigt wird.

Mit dem Umstieg auf die Produktion von E-Fahrzeugen nehme Emden eine „starke Rolle“ im Produktionsnetzwerk von VW ein, sagte Brandstätter in einer Mitteilung des Unternehmens. „Gleichzeitig schaffen wir hier zusätzliche Kapazitäten, um die hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu bedienen.“ Der Konzern aus Wolfsburg investiert nach eigenen Angaben eine Milliarde Euro, um Emden bis 2024 zu einem reinen Elektroauto-Werk umzubauen.

Neben dem ID.4 soll ab nächstem Jahr mit dem Aero ein batteriebetriebenes Pendant zum Passat in Ostfriesland vom Band laufen. VW baut den Standort Emden seit 2020 als erstes Werk in Niedersachsen im laufenden Betrieb für die Produktion von E-Autos um. Dazu wurden unter anderem eine neue Montagehalle und ein Batterielager errichtet.

Der ID.4 war 2021 das weltweit beliebteste Elektroauto von VW, von dem Mittelklasse-SUV wurden 119.650 Stück ausgeliefert. Dahinter folgte der in Zwickau sowie in Dresden entstehende Kompaktwagen ID.3 mit rund 76.000 Einheiten. Diese Zahlen sollen in diesem und in den nächsten Jahren deutlich wachsen.

Wie die anderen Autobauer hat VW derzeit mit den anhaltenden Herausforderungen der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen, insbesondere dem Mangel an Computerchips. Beim ID.4 und ID.3 wurden deshalb vor wenigen Wochen die Basismodelle wieder aus dem Programm genommen. Zumindest vom ID.4 kann derzeit aber wieder das Grundmodell online konfiguriert und angefragt werden.