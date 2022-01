VW verdoppelt 2021 Auslieferungen von Elektroautos

VW lieferte im zurückliegenden Jahr über 369.000 elektrifizierte Fahrzeuge aus – ein Plus von 73 Prozent im Vergleich zu 2020. Darunter waren rund 106.000 Plug-in-Hybride (+33 %) sowie 263.000 vollelektrische Fahrzeuge (+97 %). Damit konnte das Unternehmen die Auslieferungen von Elektroautos gegenüber dem Vorjahr verdoppeln.

„VW treibt den Wandel in Richtung Elektromobilität trotz der eingeschränkten Versorgung mit Halbleitern weiter mit Hochdruck voran“, sagte Ralf Brandstätter, CEO der Marke VW. „Wir haben in kürzester Zeit in Europa eine Spitzenposition bei vollelektrischen Fahrzeugen erreicht. Mit unserer Strategie Accelerate und dem Ausbau der Modellpalette werden wir den Hochlauf der Elektromobilität weiter beschleunigen.“

VW lieferte weltweit über alle Antriebsarten hinweg rund 4,9 Millionen Fahrzeuge an Kunden aus. Dies entspricht einem Minus von rund 8 Prozent gegenüber Vorjahr. Maßgeblichen Einfluss auf die Absatzzahlen hatte die Unterversorgung mit Halbleitern, die im Jahresverlauf zu Produktionseinschänkungen führte. „Unter außerordentlich herausfordernden Bedingungen hat VW ein zufriedenstellendes Absatzergebnis erreicht. Die massiven halbleiterbedingten Auswirkungen auf die Produktion waren im Jahresverlauf jedoch nicht vollumfänglich zu kompensieren. Unser historisch hoher Auftragsbestand von 543.000 Fahrzeugen allein in Europa – davon 95.000 Bestellungen für vollelektrische IDs – zeigt allerdings deutlich: Das Interesse an VW Fahrzeugen ist auch weiterhin sehr hoch“, so Vertriebsvorstand Klaus Zellmer.

Der Anteil von rein batterieelektrischen und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen an den Gesamtauslieferungen hat sich nahezu verdoppelt auf jetzt 7,5 Prozent (2020: 4 %). In Europa stieg der Anteil auf 19,3 Prozent (2020: 12,6 %). Eine deutliche Steigerung der Auslieferungen von E-Fahrzeugen verzeichnete VW insbesondere in den USA, China und Deutschland. Im Heimatmarkt war bereits jeder vierte VW ein Fahrzeug mit Stecker.

Die E-Offensive in China sei auf Kurs, wenngleich sich die Versorgungsengpässe bei Halbleitern gegen Jahresende auch auf die bislang priorisiert gefertigten E-Fahrzeuge ausgewirkt hätten, erklärte VW. Insgesamt wurden 77.100 reine Sommer (+437%) in China ausgeliefert, davon mehr als 70.000 der Elektroauto-Familie I.D. In den USA wurden mit knapp 17.000 Elektroautos rund zwanzigmal so viele Fahrzeuge abgesetzt wie im Vorjahr.

Weltweit beliebtestes Elektroauto-Modell von VW ist der ID.4. Von den 263.000 Voll-Stromern wurde des SUV mit rund 119.650 Stück am häufigsten ausgeliefert, gefolgt vom Kompaktwagen ID.3 (rund 76.000), dem Kleinstwagen e-up! (ca. 41.500) und knapp 18.000 ID.6. Letzteres großes SUV bietet VW ausschließlich auf dem chinesischen Markt an. In Europa belege der ID.4 in Schweden, Dänemark, Finnland und Irland Platz eins der Elektroauto-Charts, betonte der Hersteller. Auch in den USA sei der ID.4 mit fast 17.000 Auslieferungen erfolgreich in den Markt gestartet. In China belege das Fahrzeug bereits Platz 2 unter allen vollelektrischen SUV.