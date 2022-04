NIO: Erste deutsche Batteriewechselstationen für München und Berlin geplant

Der chinesische Elektroautobauer NIO nimmt mittlerweile auch den europäischen Markt ins Visier. Die Expansion wird seit 2021 mit Verkäufen in Norwegen vorbereitet. Dort hat die Marke Anfang dieses Jahres ihre erste Station für schnelle Batteriewechsel in Betrieb genommen. Der Service soll auch nach Deutschland kommen.

Batteriewechselstationen galten vor einigen Jahren als möglicher Schub für die Verbreitung von Elektroautos. Mittlerweile setzt die Industrie auf möglichst schnelles Laden von Akkus, NIO glaubt aber weiter auch an den Batterietausch. Auf dem Heimatmarkt hat das Unternehmen bereits Hunderte Stationen installiert, mit denen sich in um die fünf Minuten leere gegen volle Batteriepakete tauschen lassen. Auf Wunsch kann vorübergehend – etwa für eine Urlaubsfahrt – auch eine größere Batterie eingesetzt werden.

Im vierten Quartal dieses Jahres will NIO in Deutschland sowie Dänemark, Schweden und den Niederlanden mit seinen Elektroautos sowie den dazugehörigen Diensten an den Start gehen. Firmenchef William Li betont immer wieder, dass ihm die Kundenzufriedenheit besonders wichtig ist. Das Angebot werde daher auch hierzulande neben der Möglichkeit zum Batterieleasing statt -kauf, Ladestationen für zu Hause und mobilen Ladeservices auch Batteriewechselstationen umfassen. Die ersten Standorte werde es voraussichtlich in München und Berlin geben. Vielleicht an Tankstellen des Ölmultis Shell, mit dem der Elektroautobauer kooperiert. Das kündigte NIO-Europachef Hui Zhang dem Portal Edison an.

Zu den Konditionen in Deutschland wollte sich Zhang noch nicht äußern. Bei der ersten europäischen Batteriewechselstation im norwegischen Oslo sind bei Leasing der Batterie monatlich 200 Kilowattstunden Strom oder zwei Wechsel des Akkupakets enthalten. Wer sich gegen den Kauf der Batterie entscheidet, profitiert zudem von einem niedrigeren Autopreis beziehungsweise -leasing. In Norwegen haben sich nach Angaben von NIO bisher 96 Prozent der Kunden für das BaaS-Modell („Battery as a Service“) entschieden.

NIO hat erklärt, dass der Batteriewechsel die Lebensdauer seiner Lithium-Ionen-Batterien im Vergleich zum Schnellladen verlängert, da die Energiespeicher in den Wechselstationen konditioniert werden. Bis 2025 will das Unternehmen 4000 Standorte bauen, davon 1000 außerhalb Chinas. Das erste hierzulande angebotene Elektroauto der Marke soll die große Limousine ET7 sein. Darüber hinaus besteht das Portfolio derzeit aus dem SUV-Crossover EC6 sowie den SUV ES6 und ES6. Vor wenigen Monaten wurde zudem die Mittelklasse-Limousine ET5 angekündigt. Welche der weiteren Modelle auch in Deutschland eingeführt werden, ist bisher nicht bekannt.