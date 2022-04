VW: Neues Werk für Elektroauto-Flaggschiff „Trinity“ soll bis 2025 fertig sein

VW plant für 2026 im Projekt Trinity ein neues Elektroauto-Flaggschiff. Neben dem Fahrzeug soll auch die komplett neue Fabrik dafür im Wolfsburger Stadtteil Warmenau unweit des Stammwerks Maßstäbe setzen. Produktionsvorstand Christian Vollmer verriet im Interview mit der Automobilwoche mehr zu dem Vorhaben.

Das Unternehmen rechne für die Trinity-Fabrik mit einer Bauzeit von zwei Jahren, losgehen soll es im ersten Halbjahr 2023. Dabei stünden hohe Umweltstandards im Fokus, betonte Vollmer. Konkret werde das Werk neben einer eigenständigen Montagehalle über einen kompletten Karosseriebau verfügen. Hinzu komme eine moderne, lösungsmittelarme Lackiererei. Die Fabrik werde komplett CO2-neutral arbeiten. Darüber hinaus würden auch bestehende Strukturen im Stammwerk genutzt, etwa das Gesundheitszentrum und die IT. Rein von der Produktion her gesehen werde es aber ein vollwertiges Werk.

Mit der neuen Fabrik will VW seine Autoproduktion revolutionieren. In den vergangenen Jahren sei sie Produktivität in den Werken des Autobauers kontinuierlich um rund fünf Prozent jährlich gesteigert worden. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, brauche man jetzt jedoch einen großen Sprung. Das gehe nur mit einem neuen Denken und neuen Konzepten. „Nur so können wir unser ehrgeiziges Ziel erreichen, ein Fahrzeug in zehn Stunden zu bauen“, sagte der Produktionsvorstand. Aktuell werden je nach Modell über 30 Stunden benötigt, es geht aber auch schon schneller – etwa beim Tiguan in Wolfsburg mit rund 18 Stunden oder beim Polo in Pamplona mit 14 Stunden.

Entscheidend für die Verkürzung der Produktionszeit sei, die Produktivität weiter zu steigern, weniger Bauteile, mehr Automatisierung, hocheffiziente Produktionslinien, innovative Logistikkonzepte sowie weniger Varianten bei den Modellen, erklärte Vollmer. VW wolle zudem statt vieler Einzelteile vormontierte Module einsetzen, die es in möglichst wenig Varianten gibt. Deshalb müsse man das Thema Produktion schon im Designprozess mitdenken. So ließen sich die Logistikkosten senken und in der Montage eine ideale Taktung und eine maximale Produktivität erreichen.

Mit Trinity stärke VW die Wettbewerbsfähigkeit des Stammwerkes und gebe der Belegschaft eine Langfristperspektive. Das Unternehmen mache Tempo bei der Transformation in Richtung eines CO2-neutralen und softwarebasierten Mobilitätsanbieters, so das Mitglied des Markenvorstands. Trinity sei der Kristallisationspunkt der vor einem Jahr vorgestellten „Accelerate“-Strategie. Das Fahrzeug stehe für die nächste Generation von Elektroautos von VW.

Die Basis für das Trinity-Elektroauto wird VWs neue konzernweite Architektur SSP. Die modulare Plattform soll autonomes Fahren auf Level 4 ermöglichen und bei Elektrifizierung und Digitalisierung neue Standards setzen. Mit den weiter in Wolfsburg gebauten Verbrennern, dem 2023 in die Montage kommenden elektrischen Kompaktwagen ID.3 und dem neuen Trinity-Werk habe VW in Wolfsburg drei Säulen, sagte Vollmer. „Damit machen wir den Standort als Allrounder zukunftssicher.“ Neben der Produktivität werde mit Trinity auch ein neues Konzept für die Arbeitsumgebung realisiert – etwa mit Grün- und Wasserflächen, Solarzellen auf den Dächern, intelligenten Klimatisierungskonzepten ohne Klimaanlagen, anderem Licht in der Halle und kurzen Wegen zu den Pausenräumen.

VW will zwei Milliarden Euro in den Trinity-Neubau investieren, die Kapazität soll bei 250.000 Fahrzeugen liegen. Darauf angesprochen, ob sich das rechnet, sagte Vollmer, dass das Unternehmen bei dem Projekt nicht nur die reinen Investitionen betrachte. Es gehe auch um die laufenden Kosten im Betrieb. Hier setze man mit intelligenten Logistikkonzepten, reduziertem Energiebedarf, einem hohen Automatisierungsgrad und den zehn Stunden Produktionszeit Maßstäbe. Der Produktionsvorstand ist sich sicher: „Die zwei Milliarden sind sehr gut investiertes Geld.“