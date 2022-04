Europa-Ladenetz der EnBW wächst auf über 250.000 Ladepunkte

Die EnBW hat in Deutschland das größte Elektroauto-Schnellladenetz. Flankierend bietet der Energiekonzern Zugang zu Ladestationen anderer Betreiber in ganz Europa an. Das Netz in der Region umfasst mittlerweile mehr als 250.000 Ladepunkte, teilte das Unternehmen mit. Mit dem Angebot EnBW mobility+ gelten an den Ladepunkten länderübergreifend die gleichen Preise.

„Wir verdichten unser engmaschiges EnBW HyperNetz mit seiner sehr hohen Abdeckung an Ladepunkten immer weiter. So können unsere Kund*innen in allen Ländern im EnBW HyperNetz ganz einfach zu jeder Zeit die nächstgelegene Lademöglichkeit nutzen“, sagt Timo Sillober, der bei der EnBW den Bereich E-Mobilität verantwortet.

Die EnBW biete E-Autofahrern die meisten Ladepunkte und die beste Netzabdeckung in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie flächendeckendes Laden in sechs weiteren europäischen Ländern, so Sillober.

Zusätzlich hat die EnBW nun auch die Ladepunkte des schwedischen Stromversorgers Vattenfall angebunden. Die neuen Ladepunkte sind wie die bereits zuvor integrierten über die EnBW mobility+ App einsehbar. Zum Starten eines Ladevorgangs an Ladepunkten von Vattenfall ist eine EnBW mobility+ Ladekarte nötig.

Die Anbindung der zusätzlichen Ladepunkte erweitere das Ladenetz in den Niederlanden und in Deutschland um insgesamt mehr als 11.000 Ladepunkte, erklärt die EnBW.