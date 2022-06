Microlino-Konfigurator startet, Auslieferung ab Sommer in der Schweiz

Das Schweizer Unternehmen Micro startet den Konfigurator für den Microlino. Die Unternehmensangaben nach mittlerweile mehr als 30.000 Reservationsinhaber können das Mini-Elektroauto damit zum Kauf zusammenstellen. Übergeben wird das Gefährt ab diesem Jahr zuerst an Kunden im Heimatmarkt.

Mit einer Nennleistung von 12,5 kW (17 PS), einem Kofferraumvolumen von 230 Litern und einer Reichweite von bis zu 230 Kilometern sei der Microlino der Klassenbeste in den europäischen Fahrzeugkategorien L7e und L6e, wirbt der Anbieter. Er sei auch das einzige Fahrzeug in dieser Kategorie mit einer selbsttragenden Karosserie, die die Qualität, Langlebigkeit und Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Rohrrahmen verbessere.

Zusammen mit dem Konfigurator gibt Micro auch die offiziellen Listenpreise für den Microlino in der Schweiz bekannt. Die Preise beginnen bei 14.990 Schweizer Franken inklusive Mehrwertsteuer. In Europa soll es bei circa 12.500 Euro exklusive Mehrwertsteuer losgehen. „Trotz der Herausforderungen in den weltweiten Lieferketten, der Vervielfachung der Preise für bestimmte Rohstoffe und der Verdoppelung der Batteriepreise sind wir zufrieden, ein hochwertiges und einzigartiges elektrisches Leichtfahrzeug zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt zu bringen“, sagt Mitgründer Merlin Ouboter.

Die Microlino-Erstausgabe heißt „Pioneer Series“ und ist auf 999 Fahrzeuge limitiert. Die Pioneer Series ist in den Farben Torino Aluminium und Atlantis Blau erhältlich, die es nur in dieser Edition gibt. Alle dieser Fahrzeuge sind ausgestattet mit dem mittleren 10,5-kWh-Akkupack für eine Reichweite von 177 Kilometern, Schiebedach, LED-Lichtleisten mit integrierten Blinkern vorne und hinten, veganem Leder und Alcantara-Innenausstattung, tragbaren Bluetooth-Lautsprechern und Stauraumpaket. Ein Micro-Kickscooter im Kofferraum gehört ebenfalls dazu.

Der Preis der Pioneer Series beträgt 20.990 Schweizer Franken inklusive Mehrwertsteuer und rund 18.500 Euro exklusive Mehrwertsteuer in europäischen Ländern. Schweizer Kunden müssen eine Anzahlung von 500 Schweizer Franken leisten, um sich einen Platz auf der Warteliste zu sichern. Anschließend werden sie anhand ihres Standorts, ihrer Konfiguration und ihres Reservierungsdatums ausgewählt, um ihre endgültige Bestellung zu tätigen. Man plane eine Reihe von Testfahrten, damit Interessenten den Microlino Probe fahren können, erklärt der Hersteller. Die Termine und Orte für diese Veranstaltungen sollen Ende Juni bekannt gegeben werden. Bis dahin will Micro auch alle Details zum Service und Vertriebsnetz in der Schweiz nennen. Die ersten Auslieferungen sollen in diesem Sommer in der Nähe von Zürich erfolgen.

Kunden außerhalb der Schweiz können vorerst den Konfigurator nutzen und ohne Anzahlung eine Reservation vornehmen. Sobald die Auslieferungen in einem Markt anstehen, müssen auch diese Kunden für ihren Platz in der Warteschlange eine Anzahlung leisten. Die nächsten Microlino-Märkte sind Deutschland und Italien, die ersten Auslieferungen werden hier jeweils für Ende 2022 erwartet.

Micro will in diesem Jahr bis zu 1500 Fahrzeuge in einer Fabrik produzieren, die es zusammen mit seinem Partner CECOMP in Turin, Italien, betreibt. Später sollen in dem Werk bis zu 10.000 Fahrzeuge pro Jahr hergestellt werden können. „Die Nachfrage, die wir sehen, ist enorm, und wir erwägen, unsere Kapazität in Zukunft noch weiter zu erhöhen. Für dieses Jahr setzen wir aber auf Qualität, nicht auf Quantität“, sagt Mitgründer Oliver Ouboter.