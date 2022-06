ACEA: Die Hälfte aller Ladestationen in der EU befindet sich in nur zwei Ländern

Eine neue Datenanalyse des Europäischen Automobilherstellerverbands (ACEA) zeigt, dass die Hälfte aller Ladepunkte für Elektroautos in der Europäischen Union auf nur zwei Länder konzentriert ist: die Niederlande (90.000 Ladepunkte) und Deutschland (60.000).

Die beiden Länder würden weniger als 10 Prozent der gesamten EU-Fläche ausmachen. Die andere Hälfte aller Ladestationen sei über die übrigen 25 Länder verstreut, so der ACEA. Der Abstand zwischen den Ländern an der Spitze und am Ende der Rangliste sei enorm. Die Niederlande hätten fast 1600-mal mehr Ladepunkte als das Land mit der geringsten Infrastruktur (Zypern, 57). Tatsächlich hätten die Niederländer allein so viele Ladepunkte wie 23 Mitgliedstaaten zusammen.

Bei der Verteilung der Infrastruktur gibt es laut der Auswertung eine klare Trennung zwischen den mittel- und den osteuropäischen Ländern auf der einen und den westeuropäischen Ländern auf der anderen Seite. So verfüge beispielsweise Rumänien – ein Land, das etwa sechsmal so groß ist wie die Niederlande – nur über 0,4 Prozent aller Ladepunkte in der EU.

Obwohl die Zahl der Ladepunkte in der EU in den letzten fünf Jahren stark zugenommen habe (+180 %), bleibe die Gesamtzahl (307.000) weit hinter dem Bedarf zurück, so der ACEA. Um die CO2-Ziele zu erreichen, müsse der Verkauf von Elektrofahrzeugen in allen EU-Ländern massiv zunehmen. Eine aktuelle Studie zeige, dass bis 2030 bis zu 6,8 Millionen öffentliche Ladepunkte erforderlich wären, um die vorgeschlagene CO2-Reduktion von 55 Prozent für Autos zu erreichen – „was bedeutet, dass wir in weniger als 10 Jahren ein mehr als 22-faches Wachstum erleben müssen“, betont der Verband.

Die von der Europäischen Kommission im vergangenen Jahr vorgeschlagene Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) solle dazu beitragen, die Situation zu verbessern. Ihr Anspruch sei jedoch völlig unzureichend, sagt der ACEA. „Während einige Länder bei der Einführung der Infrastruktur vorpreschen, hinkt die Mehrheit hinterher“, erklärte der Generaldirektor des Verbands Eric-Mark Huitema. „Die krassen Unterschiede zeigen, dass wir starke AFIR-Ziele brauchen, die in allen EU-Mitgliedstaaten harmonisiert sind.“

Der ACEA fordert die politischen Entscheidungsträger auf, AFIR zu verstärken, damit das Ziel erreicht werden könne, ein dichtes europäisches Netz von Ladestationen von Norden bis Süden und von Osten bis Westen aufzubauen.