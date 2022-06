Daimler Truck testet Brennstoffzellen-Lkw mit Flüssigwasserstoff

Seit vergangenem Jahr hat Mercedes-Benz einen wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Prototyp des GenH2 auf der Teststrecke sowie auf öffentlichen Straßen im Testeinsatz. Daimler Truck nimmt nun einen weiteren Prototyp in Betrieb, um den Einsatz von Flüssigwasserstoff zu erproben.

Die Betankung mit Flüssigwasserstoff erfolgt durch eine neu installierte Tankstelle im Entwicklungs- und Versuchszentrum in Wörth. Während des Betankungsvorgangs wird -253 Grad Celsius tiefkalter Flüssigwasserstoff in zwei jeweils seitlich am Fahrgestell montierte 40-Kilogramm-Tanks gefüllt. Durch die Isolierung der Fahrzeugtanks könne der Wasserstoff für eine ausreichend lange Zeit ohne aktive Kühlung auf Temperatur gehalten werden, erklären die Entwickler.

Bei der Entwicklung wasserstoffbasierter Antriebe bevorzuge man flüssigen Wasserstoff, so Daimler Truck. Der Energieträger habe in diesem Aggregatzustand im Vergleich zu gasförmigem Wasserstoff eine deutlich höhere Energiedichte bezogen auf das Volumen. Dadurch könne mehr Wasserstoff transportiert werden, was die Reichweite deutlich erhöhe und so eine Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs vergleichbar mit der eines konventionellen Diesel-Lkw ermögliche.

Entwicklungsziel des serienreifen GenH2 Truck sei eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern und mehr. Damit eigne sich der Lkw für flexible und anspruchsvolle Einsätze vor allem im wichtigen Segment des schweren Fernverkehrs. Den Serienstart für wasserstoffbasierte Lkw sieht Daimler Truck in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts vor.

Parallel arbeitet der Konzern gemeinsam mit Linde an der Entwicklung eines neuen Betankungsverfahrens für flüssigen Wasserstoff („subcooled“ liquid hydrogen, „sLH2-Technologie“). Der Ansatz ermögliche im Vergleich zu LH2 unter anderem eine noch höhere Speicherdichte und einfachere Betankung. Die Unternehmen planen die erste Betankung eines Prototyp-Lkw an einer Pilotstation in Deutschland für das Jahr 2023.

Im Bereich der Infrastruktur für Wasserstoff-Tankstellen entlang wichtiger Transportachsen in Europa arbeitet Daimler Truck mit den Unternehmen Shell, BP und TotalEnergies zusammen. Zudem ist Daimler Truck als Gesellschafter am Wasserstofftankstellenbetreiber H2 Mobility Deutschland beteiligt. Darüber hinaus setzen sich Daimler Truck, Iveco, Linde, OMV, Shell, TotalEnergies und die Volvo Group im Rahmen ihrer Interessensgemeinschaft H2Accelerate (H2A) dafür ein, gemeinsam Wasserstoff-Lkw europaweit zum Durchbruch zu verhelfen.

Flankierend zu wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen und schon früher in größerem Umfang setzt Daimler Truck auf reine Batterie-Lkw. Bis 2039 will der Konzern in seinen Kernmärkten nur noch Neufahrzeuge anbieten, die im Fahrbetrieb CO2-neutral sind.