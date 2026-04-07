DSV setzt Elektro-Lkw für Nachttransporte über den Brenner ein

Das internationale Logistikunternehmen DSV erweitert sein Portfolio in der nachhaltigen Logistik und setzt am Münchner Standort Neufahrn künftig einen elektrischen Truck für Nachttransporte über den Brenner ein. Dank der Ausnahme des Nachtfahrverbots für E-Lkw auf der A12 Inntalautobahn kann DSV eine 24-Stunden-Systemlaufzeit auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas erreichen.

Der vollelektrische 40-Tonner wurde bereits im Sommer 2025 am Standort Neufahrn bei München in Betrieb genommen und ab September 2025 testweise für den nächtlichen Stückguttransport auf dem Brenner über Tirol nach Südtirol eingesetzt. Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase geht die Rundlaufstrecke Neufahrn–Sterzing nun in den täglichen Regelbetrieb über und ist fortan fester Bestandteil des DSV-Portfolios für den alpinen Güterverkehr.

Auf der A12 Inntalautobahn in Tirol gilt ein Nachtfahrverbot für Diesel-Lkw über 7,5 Tonnen. Zusätzlich erschweren Blockabfertigungen und einspurige Verkehrsführungen – etwa im Rahmen der bis 2030 laufenden Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke – den Verkehrsfluss. Durch die Ausnahme für E-Trucks vom Nachtfahrverbot kann DSV mit dem neuen E-Lkw den Güterverkehr ohne Unterbrechung sicherstellen. „Damit werden Teile Südbayerns und Teile Südtirols jetzt auch nachts nachhaltig in einer 24-Stunden-Systemlaufzeit miteinander verbunden“, so DSV.

Rundlaufstrecke ohne Zwischenladen

Mit einer Reichweite von 500 Kilometern kann der E-Lkw die 490 Kilometer lange Rundlaufstrecke ohne Zwischenladen bewältigen. Durch die topografischen Bedingungen auf der Brennerroute kann das batteriebetriebene Nutzfahrzeug auf den Gefällstrecken Energie über Rekuperation zurückgewinnen und so seine Effizienz auf der Gesamtstrecke steigern. Am Standort Neufahrn steht ihm für das Laden eine High-Power-Charging-Station (HPC) zur Verfügung, die durch eine 835-kWp-Photovoltaikanlage auf dem Hallendach versorgt wird. Ein Batteriespeicher mit mehr als 800 kWh Kapazität speichert die tagsüber erzeugte Energie und stellt nachts die Ladeleistung bereit.

Mit einer Nutzlast von rund 22 Tonnen sowie einer Dauerleistung von 400 kW/544 PS wird der Elektro-Lkw als Wechselbrückenfahrzeug im Stückgutverkehr eingesetzt. Neben der Reduzierung von CO2-Emissionen trage der geräuscharme Batterie-Lkw dazu bei, die nächtliche Lärmbelastung für Anwohner und Tierwelt spürbar zu senken und die stark frequentierte Brennerregion insgesamt zu entlasten, unterstreicht DSV.

„Mit dem Einsatz des E-Lkw auf der Brennerroute leistet DSV einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung im internationalen Linienverkehr und gewährleistet für seine Kunden eine zuverlässige Lieferkette auf einer der meistbefahrenen Alpenverbindungen Europas“, so das Unternehmen.