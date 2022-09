Nio: „Sind in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen weit voraus“

Das chinesische Elektroauto-Start-up Nio expandiert in diesem Jahr in Europa, unter anderem Deutschland steht auf dem Programm. Das auch hier die von dem Unternehmen auf dem Heimatmarkt bereits zahlreich verfügbaren Wechselstationen errichtet werden, ist bereits bestätigt. Nun steht auch fest, dass Nio sein Angebot zur Batteriemiete exportiert.

„Wir sind unseren Mitbewerbern in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen weit voraus“, sagte Nio-Präsident und Mitgründer Qin Lihong Reuters. Um europäische Autokäufer anzulocken, will Nio laut der Nachrichtenagentur die Batterie – die teuerste Komponente eines Elektroautos – aus dem Kaufpreis nehmen und so die Anschaffungskosten senken. Entscheiden sich Kunden dafür, mieten sie die ihr E-Auto mit Energie versorgende Batterie über monatliche Beträge. In Europa hatte das früher auch Renault angeboten, der französische Hersteller ist mittlerweile aber auf Abstand davon gegangen. Andere hiesige Marken verkaufen ihre Stromer stets inklusive des Akkupakets.

Ein weiterer Vorteil gegenüber der Konkurrenz sind nach Ansicht von Nio seine Batteriewechselstationen. Die ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal darstellenden Einrichtungen tauschen vollautomatisiert in wenigen Minuten leergefahrene Batterien gegen volle aus.

Nio hat im September in Ungarn ein Werk für Energieprodukte wie Batteriewechselstationen eröffnet. Der Versand aus China sei aufgrund ihrer Größe zu teuer, erklärte Qin. Sein Unternehmen hat angekündigt, bis 2025 1000 Batteriewechselstationen außerhalb Chinas zu errichten, die meisten davon in Europa. Der erste deutsche Standort wurde kürzlich in Zusmarshausen eröffnet. Was das die europäischen Nio-Kunden kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Ebenfalls offen ist, ob Nio hier wie in China nicht nur den Tausch von leeren gegen volle Batterien, sondern auch den langfristigen oder vorübergehenden Einbau eines Akkupacks mit mehr Speicherkapazität anbieten wird. Darüber hinaus vertreibt das Start-up in der Volksrepublik Ladelösungen für zu Hause und baut dort ein Netz an Schnellladesäulen auf. Letzteres soll es früheren Aussagen nach auch in Europa gegeben. Zu Ladegeräten für zu Hause hat sich das Unternehmen noch nicht entsprechen geäußert.

Den Einstieg in Europa hat Nio mit einem Pilotprojekt in Norwegen eingeläutet. Das dort verkaufte große SUV ES8 und zwei erste Batteriewechselstationen sind aus Ansicht von Qin gut gestartet. Er meinte gegenüber Reuters, dass das Angebot der Marken den Elektroautos von Unternehmen wie BMW, Mercedes und Volkswagen „umfassend voraus“ und bereit sei, auf deren Heimatmarkt zu konkurrieren.

In Deutschland wird Nio zunächst die große Limousine ET7 ab 69.900 Euro anbieten. Welche Modelle folgen werden, bleibt abzuwarten. Nio hat aktuell auch eine Limousine und ein SUV im Mittelklassesegment sowie einen mittelgroßen SUV-Crossover im Portfolio.