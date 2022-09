Nio: Erste Batteriewechselstation in Deutschland geht ans Netz

Das chinesische Elektroauto-Start-up Nio hat noch vor dem offiziellen Markteintritt in Deutschland am 7. Oktober seine hierzulande erste „Power-Swap-Station“ (PSS) eröffnet. In China gibt es schon über 1000 der Stationen für den automatischen Batteriewechsel. Die erste deutsche PSS steht im schwäbischen Landkreis Augsburg in Zusmarshausen.

In den nächsten Tagen sollen abschließende Tests und die Kalibrierung der Technik durchgeführt werden. „Mit der Auslieferung der ersten Fahrzeuge in Deutschland können Nio User schon bald die revolutionäre Ladelösung, darunter den vollautomatischen Austausch der Batterie, selbst erleben“, so das Unternehmen. Hergestellt wurde die Station in einem neuen Werk in Ungarn, aus dem künftig weitere Ladeeinrichtungen für Europa ausgeliefert werden sollen.

Die erste Batteriewechselstation in Deutschland der Marke ist ein Kooperationsprojekt von Nio und Sortimo, dem Betreiber eines der größten Ladeparks in Europa, strategisch direkt an der stark frequentierten A8 zwischen München und Stuttgart gelegen. Das Gemeinschaftsprojekt startete im Juni 2022 zusammen mit dem Installationspartner TSG Deutschland und wurde nun nach drei Monaten Bauzeit fertiggestellt.

Die Anlage in der Größe einer Doppelgarage sei später für rund 100 „Swaps“ am Tag ausgelegt, erklärt Nio. Bis zu 13 Batterien würden mit 40 bis 80 kW Ladeleistung netz- und batterieschonend mit Energie gefüllt, ohne typische Spitzen im Stromnetz zu verursachen. Innerhalb von rund fünf Minuten könne das Batteriepaket eines Fahrzeugs durch ein voll aufgeladenes ausgetauscht werden. Mit 550 kW Anschlussleistung ermögliche die Batteriewechselstation den Nutzern „ein außergewöhnliches Ladeerlebnis ohne das lokale Strom-Verteilnetz unnötig zu belasten“. Bei jedem Tausch würden der Zustand der Batterie und des elektrischen Systems geprüft, um sicherzustellen, dass sowohl das Auto als auch die Batterie in optimalem Zustand sind.

„Nio errichtet als erster OEM in Deutschland ein funktionierendes Power-Swap-System, welches für alle Nio Modelle standardisiert ist und einen vollautomatischen Batterietausch in nur fünf Minuten ermöglicht. Nio User bekommen dadurch maximale Flexibilität: neben der Möglichkeit jederzeit auf eine andere Batteriegröße zu wechseln und so zukünftig bei Bedarf das Fahrzeug upzugraden, gehören Gedanken, die die Lebensdauer ihrer Batterie betreffen, der Vergangenheit an“, so Ralph Kranz, General Manager Nio Deutschland.

Hierzulande wird Nio zuerst die große Limousine ET7 ab 69.900 Euro an Kunden verkaufen. Welche weiteren Modelle exportiert werden, ist noch offen. Die Chinesen bieten auch die SUV ES6 und ES8 sowie den SUV-Crossover EC6 an. In Arbeit sind zudem die Limousine ET5 und das SUV ES7 im Mittelklassesegment.