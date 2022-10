Aral und Rewe ermöglichen Schnellladen an 180 Rewe-Märkten in Deutschland

Rewe erweitert seine Partnerschaft mit Aral, um an deutschlandweit 180 seiner Märkte Aral-pulse-Schnellladesäulen zu errichten. Durch die Zusammenarbeit mit Aral pulse könnten bis Ende 2024 mindestens 720 Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 54.000 kW installiert werden, so Rewe. Damit werde Aral zu einem der wichtigsten E-Mobilitätspartner von Rewe in Deutschland.

Die Zusammenarbeit von Rewe und Aral hat 2016 begonnen und umfasst heute nach Angaben der Partner Rewe-To-Go-Shops an 768 Aral-Tankstellen. Die Partnerschaft ermögliche nun schnelles und zuverlässiges Laden an vielen der verkehrsgünstig gelegenen Supermärkten von Rewe. Die erste Ladesäule soll im vierten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden.

„Partnerschaften wie diese sind genau das, was wir brauchen, um unser Angebot an E-Ladesäulen schnell auszubauen. Unser Ziel ist es, unseren Kund:innen schnelles und zuverlässiges Laden dort zu ermöglichen, wo sie es brauchen. Die 150-kW-Ladesäulen von Aral pulse erweitern das gesamte Angebot der Rewe-Märkte und bieten Kund:innen den zusätzlichen Komfort, während des Einkaufs laden zu können“, so Alexander Junge, Aral-Vorstand für E-Mobilität.

„Mit den Schnellladesäulen von Aral pulse erweitern wir unsere E-Infrastruktur: Dieses zusätzliche Angebot vereinfacht den Alltag unserer Kund:innen und Mitarbeiter:innen“, sagt Rewe-Group-Vorstand Telerik Schischmanow. „Im Rahmen unserer eigenen Klima-Ambitionen planen wir, bis 2024 insgesamt 4.000 Ladepunkte an bestehenden Mietobjekten und Neubauten zu installieren. Unsere Partnerschaft mit Aral leistet einen wichtigen Beitrag hierzu.“

Auf jedem der ausgewählten Rewe-Parkplätze werden im Rahmen der Kooperation einer Mitteilung zufolge mindestens zwei bis zu maximal sechs Schnellladesäulen errichtet, die mit Ökostrom betrieben werden. Diese haben je zwei Ladepunkte und eine Ladeleistung von 150 kW. Darüber hinaus bietet Aral pulse die Plug-&-Charge-Technologie an, mit der Kunden an öffentlichen Ladestationen ohne Ladekarte oder App laden können: Der Fahrer schließt das Elektroauto an den Ladepunkt an und die Ladesäule sowie das Auto erledigen alles Weitere. Das Fahrzeug authentifiziert sich selbst und überträgt die im Fahrzeug gespeicherten Vertragsdaten der Kunden, die Abrechnung erfolgt automatisch.

Die Partnerschaft mit Aral schließt zunächst 180 Mietobjekte von Rewe ein. Die beiden Unternehmen prüfen zudem eine zusätzliche Ausweitung der Kooperation auf bis zu 600 nicht-unternehmenseigene Standorte in Deutschland.

Mit dem Ausbau des E-Ladeangebots auf Filialparkplätzen reagiert Rewe auch auf das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz. Dieses besagt, dass ab 2025 alle nicht zum Wohnen genutzten Gebäude mit mehr als 20 Stellplätzen mindestens einen Ladepunkt ausweisen müssen.