Nio ET7 startet im Oktober in Deutschland, ET5 und EL7 folgen Anfang 2023

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat seinen europäischen Auftakt in Berlin gefeiert. Das Start-up expandiert nach einem Pilotprojekt in Norwegen nun in weitere Märkte: Deutschland, die Niederlande, Dänemark und Schweden. Hier sollen im Oktober erste Auslieferungen der Premiumlimousine ET7 beginnen. Daneben umfasst das Programm die Mittelklasselimousine ET5 und das mittelgroße SUV EL7. Alle Modelle werden exklusiv via „Subscription“-Modell, also im Abo, sowie per Direktvertrieb angeboten.

Der 5101 Millimeter lange ET7 ist bereits bestellbar und soll ab Mitte Oktober in Deutschland an Kunden übergeben werden. Der ET5 (4790 mm) und EL7 (4912 mm) sind jetzt vorbestellbar. Letzteres Modell wurde in China als ES7 eingeführt, der Hersteller hat es aber aufgrund eines Markenrechtsstreits mit Audi umbenannt. Die Auslieferung von ET5 und EL7 soll im Januar beziehungsweise März 2023 starten.

„‚Experiences beyond expectations‘ zu liefern ist das, was uns antreibt“, sagt Ralph Kranz von Nio Deutschland. „Besonders auch für Geschäftskunden eröffnen sich durch die Subscription-Modelle attraktive Möglichkeiten. Je nach Erfordernis kann der Fuhrpark kurzfristig erweitert werden und der Außendienst profitiert von einem modernen Elektrofahrzeug im Premium-Segment zu günstigen Konditionen. Zum Start haben wir zudem ein flächendeckendes Servicenetzwerk in Deutschland aufgebaut. Außerdem wird das bestellte Fahrzeug direkt an eine deutsche Wunschadresse ausgeliefert. Bei Bestellungen bis 31.12.2022 sogar kostenlos. Wir kommen zum Nutzer.“

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Das Abo-Modell bietet Laufzeiten von einem bis zu 60 Monaten. Enthalten ist laut Nio ein „Rundum-Sorglos-Paket“, das Services wie Zulassung, Winterräder, sowie Abholung und Rücklieferung im Servicefall oder Versicherung inkludiert. In Deutschland gibt es die Möglichkeit eines flexiblen oder fixen Abo-Vertrags. Bei der fixen Variante und einer Laufzeit von beispielsweise 36 Monaten entspricht der monatliche Preis für den ET7 mit 75-kWh-Batterie (445 km WLTP-Reichweite) 1199 Euro, bei 12 Monaten Laufzeit 1295 Euro. Die flexiblen Verträge beginnen ab einem Monat Laufzeit und lassen sich innerhalb von zwei Wochen zum Monatsende kündigen. Mit zunehmender Länge des Vertrages reduziert sich der Preis.

Neben der 75-kWh-Batterie gibt es den ET7 auch mit 100 kWh für 580 Kilometer Reichweite. Die darunter angesiedelte Limousine ET5 mit 360 kW (490 PS) Leistung und das SUV EL7 mit 480 kW (653 PS) werden ebenfalls mit 75- und 100-kWh-Energiespeicher angeboten. Mit einer Ladung sind damit offiziell 445/580 und 394/513 Kilometer möglich. An öffentlichen Gleichstrom-Ladesäulen (DC) sollen sich die Akkus je nach Paketgröße mit 130 kW Ladeleistung in 30 bis 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen lassen. Stromzapfen an langsameren Wechselstromgeräten (AC) gelingt mit bis 11 kW.

„Nio Community“

„Die Betreuung der User in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Schweden ist ein wichtiger Schritt, um die Ziele von Nio zu verwirklichen und unser einzigartiges Erlebnis in noch mehr Ländern auf der ganzen Welt anzubieten“, so William Li, Gründer, Vorsitzender und CEO. „Unsere überzeugenden Produkte, bahnbrechenden Lade- und Batterietauschdienste sowie die innovativen und flexiblen Subscription-Modelle, werden die Landschaft der Elektrofahrzeuge verändern. Unser Engagement in der Region markiert den Beginn des nächsten Kapitels in unserer globalen Entwicklung.“

Nutzer des Abo-Modells „Nio Subscription“ werden Teil der „Nio Community“, in der sie unter anderem Zugang zu „Nio Houses“ und Events erhalten. Das Nio House in Berlin steht kurz vor der Eröffnung, weitere sind in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Amsterdam, Rotterdam, Kopenhagen, Stockholm und Göteborg in Planung.

„Nio Power“

Die Energie- und Ladelösung „Nio Power“ basiert auf aufladbaren, austauschbaren und aufrüstbaren Batterien. Derzeit bieten die Chinesen eigenen Angaben nach in Europa Zugang zu 380.000 Ladepunkten, die mit NFC-Karten zugänglich sind. Es wird zudem eine europäische Version der Nio-Ladekarte eingeführt.

Noch in diesem Jahr plant Nio den Bau von 20 „Power-Swap-Stations (PSS)“ in Europa. Im Jahr 2023 soll die Zahl der Stationen für den vollautomatisierten, wenige Minuten dauernden Batteriewechsel 120 erreichen. Mit einer PSS in Zusmarshausen bei Augsburg wurde kürzlich die erste hiesige Batteriewechselstation in Betrieb genommen. Sie liegt an der A8 zwischen München und Stuttgart in einem der größten Ladeparks Europas. Eine weitere PSS in Berlin steht kurz vor der Fertigstellung. Eine dritte soll kurzfristig in Nordrhein-Westfalen entlang der A3 folgen. Zunächst laufen alle drei PSS im Testbetrieb, in dieser Zeit wird der Batteriewechsel kostenlos sein. Bis 2025 will Nio mehr als 1000 Wechselstationen außerhalb Chinas bauen, die meisten davon in Europa.

Nio bestätigte darüber hinaus verstärkte Aktivitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung in Europa. Im Juli dieses Jahres gründete das Unternehmen ein Berliner „Innovationszentrum“ mit den Schwerpunkten digitales Cockpit, autonomes Fahren und Forschung und Entwicklung im Bereich Neue Energien.