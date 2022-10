Tesla erhöht „Supercharger“-Preis auf bis zu 74 Cent/kWh, Nachttarife in Erprobung

Tesla hat in diesem Jahr mehrmals die Strompreise seines „Supercharger“-Schnellladenetzes erhöht. Auch andere Betreiber von Stromtankstellen sind wegen der aktuellen Marktsituation teurer geworden, der US-Elektroautobauer ermöglichte seinen Kunden aber lange Zeit besonders erschwingliches Laden. Tesla erhöht die Gebühren jetzt weiter, das Unternehmen experimentiert aber offenbar nun auch hier mit flexibleren Preisen.

Nach der jüngsten Erhöhung der Supercharging-Preise in Deutschland im September lagen die Preise zwischen 68 Cent und 71 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Die Differenz richtete sich nach dem Standort der jeweiligen Station. Seit Kurzem gibt es laut Berichten von Nutzern eine Änderung an mehreren hiesigen Supercharger-Stationen. So meldeten Tesla-Fahrer etwa für den Standort Kamen in sozialen Medien eine weitere Preis-Erhöhung auf 74 Cent pro kWh. Die gilt aber nur von 6 bis 22 Uhr, der Preis für Stromtanken in der Nacht wurde dagegen auf 56 Cent/kWh gesenkt.

Ob diese Veränderung ganz Deutschland und auch andere Länder in Europa betrifft, ist laut Teslamag noch unklar. In Eching sei ebenfalls eine Preis-Differenzierung an den Superchargern entdeckt worden: An dem Standort in Bayern rufe Tesla zur Hauptzeit nur 51 Cent/kWh auf, in der Nacht betrage der Supercharger-Peis 46 Cent/kWh. Aus Belgien sei ebenfalls von einer Spreizung berichtet worden.

In Norwegen experimentiert der Elektroautobauer Teslamag zufolge schon seit dem letzten Jahr mit flexiblen Supercharger-Preisen. Der Grund sind nach Angaben des Unternehmens nicht die gestiegenen Energiepreise, sondern eine Entzerrung in Ferienzeiten. In den USA ist die Unterteilung nach Spitzen- und Nebenzeit in Kalifornien bereits Standard, dort spart man in der Nebenzeit 30 bis 40 Prozent an Stromkosten.

Tesla baut sein unternehmenseigenes Schnellladenetz laufend aus. Künftig können auch Elektroautos anderer Marken einige rot-weißen Säulen nutzen, das Ziel ist die Komplettöffnung der Ladeinfrastruktur. In Europa wurde vor Kurzem die Zahl von 10.000 Ladeplätzen an rund 900 Standorten überschritten. Mit insgesamt rund 1900 Schnellladeplätzen an 144 Standorten verfügt Deutschland über das größte Supercharger-Ladenetzwerk auf dem Kontinent, gefolgt von Frankreich (1500+) und Norwegen (1400+).