Nicht nur im Abo: Nio könnte Elektroautos später auch mit Kaufoption anbieten

Das Angebot des Start-ups Nio in Deutschland gilt als ernst zu nehmender Wettbewerb für die Elektroautos von Tesla und der lokalen Premium-Hersteller. Dass die Modelle der chinesischen Marke nur mit Abo-Verträgen vertrieben werden, kommt dagegen weniger gut an. Die E-Autos könnten deshalb in Zukunft auch zum Kauf angeboten werden.

Gründer und Chef William Li zeigt sich nach zahlreichen Nutzeranfragen offen dafür, die Nio-Fahrzeuge auch zum Kauf anzubieten. „Ich muss zugeben, dass wir die Begeisterung unterschätzt haben, die viele Nutzer für den Kauf eines Nio-Fahrzeugs an den Tag legen“, schrieb Li in einem Beitrag in der Nio-App. Man habe sich auf ein Geschäftsmodell fokussieren wolle, Nio sei jedoch „offen für eine Kauf-Option“.

Als Erstes wird in diesem Jahr die große Limousine ET7 in Deutschland an Kunden übergeben. Bei einer Laufzeit von drei Jahren werden 1199 Euro monatlich fällig, für den 2023 folgenden kleineren ET5 999 Euro. Das ebenfalls im nächsten Jahr startende SUV EL7 soll pro Monat 1299 Euro kosten. Bei kürzeren Laufzeiten erhöhen sich die Preise. In Norwegen, wo Nio sei dem letzten Jahr die Europaexpansion erprobt, können Kunden die Fahrzeuge bereits direkt kaufen.

Li hat das Ziel, Nio zu einer globalen Marke zu machen. Im Fokus stehen dabei moderne, alltagstaugliche Elektroautos, vor allem jedoch die Nutzer. Das Unternehmen legt viel Wert darauf, seine „Community“ zu pflegen – digital, aber auch mit Veranstaltungen in den laufend entstehenden „Nio Houses“. Darüber hinaus priorisiert das Unternehmen Servicedienstleistungen rund um die Nutzung von elektrischen Autos, darunter auch hierzulande Batteriewechselstationen.

Für weiteres Wachstum plant Nio eine Submarke, die mit günstigeren Elektroautos auf den Massenmarkt zielt. Nach dem Start in China in zwei Jahren sollen die Modelle auch nach Europa kommen. „Damit wird die Zahl unserer verkauften Autos rapide ansteigen und wir wollen im Jahr 2030 einer der Top fünf Automobilhersteller weltweit sein“, so Li kürzlich in einem Interview.