Die Baumarktkette Bauhaus und der Energiekonzern EnBW haben den ersten von bundesweit über 100 geplanten Schnelllade­standorten für Elektroautos in Betrieb genommen. Die Zusammenarbeit wurde im letzten Jahr beschlossen. Die neue Stromtankstelle findet sich am Bauhaus Fachcentrum in Hamburg-Bergedorf.

Zum Einsatz kommen acht besonders schnelle HPC-Ladepunkte (High Power Charger) mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt. „Während das E-Auto draußen auf dem Parkplatz lädt, kaufen Kund*innen im Fachcentrum ein. So integriert sich der Ladevorgang ganz bequem in den Einkauf. EnBW Schnellladeinfrastruktur vor Bauhaus Fachcentren macht E-Mobilität für Hand- und Heimwerker*innen noch attraktiver. Für unsere Vision von alltagstauglicher E-Mobilität spielen Partnerschaften, wie mit Bauhaus, eine zentrale Rolle“, erklärt EnBWs E-Mobilitäts-Chef Timo Sillober.

Wer 20 Minuten im Bauhaus Fachcentrum verbringt, kann an den neuen High-Power-Chargern laut der EnBW bis zu 400 Kilometer Reichweite durch Ökostrom laden. „Als Unternehmen ist uns nachhaltiges Handeln ein wichtiges Anliegen – und unseren Kund*innen die nachhaltige Mobilität zu erleichtern, ist ein wichtiger Bestandteil davon“, so Marcus Wegener, regionaler Geschäftsführer bei Bauhaus. „Zugang zur öffentlichen Schnellladeinfrastruktur direkt am eigenen Kundenparkplatz – mit Blick auf die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen ist das ein klarer Standortvorteil, der in Zukunft immer wichtiger wird.“

Im Rahmen der Partnerschaft baut die EnBW die Schnellladeinfrastruktur an über hundert Bauhaus Fachcentren aus. In den kommenden Monaten und Jahren sollen bundesweit zahlreiche weitere Standorte in Betrieb gehen. Die Fachcentren von Bauhaus sind im gesamten Bundesgebiet gelegen.