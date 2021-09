Bauhaus und EnBW bauen Schnellladeinfrastruktur auf

Während ihres Besuchs einer Filiale der Baumarktkette Bauhaus können Elektroauto-Fahrer bald ihr Fahrzeug laden. Der Energiekonzern EnBW errichtet dafür bis 2023 an bundesweit 106 Standorten Schnellladeinfrastruktur. Alle Standorte erhalten sogenannte High Power Charger (HPC) mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt, kündigte das Unternehmen an. Wer 20 Minuten im Bauhaus-Fachzentrum verbringe, könne in dieser Zeit Ökostrom für bis zu 400 Kilometer Reichweite laden.

„Unser öffentliches Schnellladenetz ist heute schon flächendeckend und wächst jeden Tag weiter. Damit sorgen wir dafür, dass Elektromobilität überall möglich ist, ob auf der Langstrecke oder unterwegs beim Einkaufen“, so Timo Sillober, der bei der EnBW unter anderem den Bereich Elektromobilität verantwortet. „Gerade für Menschen ohne eigene Lademöglichkeit zu Hause oder bei der Arbeit muss sich das Laden in den Alltag integrieren – schnell und komfortabel – und dafür bietet unser Partner Bauhaus ideale Standorte.“

Bei den für die Schnelllader ausgewählten 106 von insgesamt 156 deutschen Bauhaus-Standorten handelt es sich laut der EnBW um stark frequentierte Fachzentren im gesamten Bundesgebiet, die oftmals verkehrsgünstig an Autobahn oder Schnellstraße gelegen sind. „Als Unternehmen ist uns nachhaltiges Handeln ein wichtiges Anliegen – und unseren Kund*innen die nachhaltige Mobilität zu erleichtern, ist ein wichtiger Bestandteil davon“, erklärt Steffen Walter, Leiter Bau- und Planungsabteilung von Bauhaus. „Zugang zur öffentlichen Schnellladeinfrastruktur direkt am eigenen Kundenparkplatz – mit Blick auf die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen ist das ein klarer Standortvorteil, der in Zukunft immer wichtiger wird.“

Die EnBW betont, dass der Ausbau von Ladeinfrastruktur an Handelsstandorten eine zentrale Säule in der E-Mobilitäts-Strategie des Konzerns sei. Sillober: „Bei Einzelhandelsbetrieben stehen die E-Autos ohnehin auf dem Parkplatz, während die Kund*innen im Geschäft einkaufen. Wenn man sowieso hier ist, kann man dabei auch einfach und schnell sein Fahrzeug laden. Im Vergleich dazu ist die gesonderte Fahrt zur Zapfsäule umständlich.“ Die aktuelle Zusammenarbeit mit Bauhaus unterstreiche diese Strategie. Darüber hinaus kooperiert die EnBW mit weiteren Handelsketten wie Toom oder Hagebau und auch Verwaltern von Handelsimmobilien.

Die EnBW will ihr eigenen Angaben nach größtes Elektroauto-Schnellladenetz in Deutschland weiter ausbauen. Allein 2020 habe man fast jeden zweiten öffentlichen Schnellladestandort betrieben, der ans Netz gegangen ist. Bis 2025 will das Unternehmen die Zahl dieser Standorte auf 2500 erhöhen. Neben dem Ausbau an Handelsstandorten baut die EnBW die Schnellladeinfrastruktur in urbanen Zentren und an Fernstraßen aus. Hinzu kommen „Flagship-Ladeparks“ mit Überdachung und Lademöglichkeiten für zahlreiche E-Autos, bei einem aktuell geplanten „HyperHub“ in Kamen sind es bis zu 52 Schnellladepunkte.