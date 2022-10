EnBW baut 1000. Schnellladestandort und führt „Service-Inseln“ ein

Die EnBW hat mit dem Bau ihres 1000. Schnellladestandorts für E-Autos begonnen. In Großburgwedel, im Raum Hannover, entstehen Lademöglichkeiten für 32 Fahrzeuge. Damit handelt es sich um einen der größten öffentlichen „Schnellladeparks“ des Energieunternehmens. Der Standort soll Anfang 2023 in Betrieb gehen.

„Der neue Schnellladepark liegt nahe der Autobahn A7, die als Nord-Süd-Achse von der dänischen bis zur österreichischen Grenze führt. Damit eignet sich der Standort nicht nur für die Hannoveraner*innen, sondern auch für Reisende. Wir bauen unsere großen Schnellladeparks gezielt an Fernverkehrswegen aus“, so EnBWs E-Mobilitäts-Chef Timo Sillober.

An den 32 Schnellladepunkten laden E-Autofahrer Ökostrom mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt. „Je nach technischer Konfiguration des E-Autos heißt das: 20 Minuten Ladestopp und der Akku hat Energie für die nächsten 400 Kilometer geladen“, erklärt Sillober. „Egal, ob für einen Ausflug in das Naherholungsgebiet Deister oder als kurzer Zwischenstopp auf dem Weg nach Hamburg oder Würzburg – die benötigte Reichweite ist schnell und bequem geladen.“

Die EnBW wird in Großburgwedel erstmals weitergehende Dienstleistungen für Pflege und Wartung der E-Autos an einem Schnellladepark installieren. Das Unternehmen bietet sogenannte „Service-Inseln“ mit einem Staubsauger, Druckluft-Reifenfüller und einem Fußmattenreiniger an. Wie an den meisten Ladeparks des Konzerns sind auch in Großburgwedel die Ladepunkte so konzipiert, dass Gespanne einfach laden können, ohne den Anhänger vorher abzukoppeln. Wie an allen Ladeparks wird die EnBW eine Photovoltaik-Überdachung verbauen.

Neben dem Schnellladepark in Großburgwedel betreibt die EnBW in Niedersachsen bereits Ladeparks in Lauenau und Bispingen, weitere sind in Planung. Deutschlandweit bietet das Unternehmen eigenen Angaben nach das größte Schnellladenetz des Landes. Dazu gehören Ladeparks an Fernverkehrswegen sowie kleinere Standorte an Supermärkten und in Innenstadtlage. 2025 will die EnBW 2500 Schnellladestandorte betreiben und investiert dafür mehr als 100 Millionen Euro jedes Jahr.

„Um dem wachsenden Bedarf an Ladeinfrastruktur gerecht zu werden, setzen wir voll auf hochmodernes Schnellladen: 130.000-150.000 Schnellladepunkte können den Bedarf 2030 adressieren und bei einer Leistung von etwa 200 Kilowatt rund 2,5-3 Millionen langsamere AC-Ladepunkte ersetzen“, so Sillober. Rund 30.000 Schnellladepunkte würden dabei von der EnBW kommen.