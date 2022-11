Tesla garantiert Privatkunden alten Umweltbonus bei Bestellung noch 2022

Ab 2023 gibt es in Deutschland weniger Elektroauto-Kaufprämie im Rahmen der vom Bund und den Herstellern finanzierten „Umweltbonus“-Förderung. Entscheidend für den staatlichen Anteil in Höhe von zwei Dritteln der Summe ist der Tag der Zulassung. Tesla garantiert nun Kunden, die 2022 bestellen, den noch in diesem Jahr geltenden Umweltbonus.

Laut einer Teslamag in Auszügen vorliegenden internen E-Mail an Mitarbeiter von Tesla garantiert der US-Elektroautobauer für alle privaten Bestellungen des Mittelklasse-SUV Model Y und der mittelgroßen Limousine Model 3 vor Ende dieses Jahres, die Differenz zwischen dem alten und dem neuen Umweltbonus zu übernehmen. Auch Kunden meldeten in den sozialen Medien Post von Tesla mit ähnlichem Inhalt.

Mittlerweile finden sich auf der deutschen Website des Unternehmens Informationen über die Umweltbonus-Garantie. Bedingung dafür ist demnach insbesondere, dass die Bestellung unverändert bleibt und das Model 3 oder Model Y unverzüglich bezahlt und übernommen wird.

„Wir bemühen uns derzeit sehr, alle Model 3- und Model Y-Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt ihrer Bestellung einen Liefertermin für 2022 hatten, vor Ende dieses Jahres zu liefern“, heißt es laut Teslamag in der Nachricht des Autoherstellers. Die Garantie gilt aber auch für Kunden, die erst jetzt noch vor Jahresende eines der Mittelklasse-Elektroautos der Marke bestellen. Im Online-Konfigurator wird aktuell angezeigt, dass bei Neubestellungen keine Version des Model 3 noch 2022 ausgeliefert werden dürfte und vom Model Y nur wenige.

Alle deutschen Kunden, die noch in diesem Jahr den Vertrag für ein Model 3 oder ein Model Y abschließen, erhalten also von Tesla den vollen aktuellen Umweltbonus garantiert. Für beide Modelle gibt es 2022 insgesamt 6750 Euro Prämie – 4500 Euro vom Bund und 2250 Euro Netto-Nachlass von Tesla. Der staatliche Anteil am Umweltbonus sinkt für ab 1.1.2023 zugelassene E-Autos auf 3000 Euro. In letzterem Fall wird Tesla die Differenz seinen Angaben nach bei in diesem Jahr bestellten Fahrzeugen übernehmen. Hinzu kommt der bestehen bleibende Hersteller-Anteil von 2500 Euro.

Tesla listet in seiner internen E-Mail Ausnahmen von der Umweltbonus-Garantie auf. Sie richtet sich demnach an Privatkunden. Für Bestellungen in größeren Mengen können andere Bedingungen gelten. Zudem sind vor der Lieferung keine Änderungen am Auftrag erlaubt, und Kunden müssen ihren Tesla „sofort“ nach Erhalt der Rechnung bezahlen und unmittelbar bei Bereitstellung übernehmen. Jeder Antrag auf eine spätere Auslieferung führe zur Unwirksamkeit der Garantie, berichtet Teslamag.