Sixt: Elektroauto-Großbestellung in China kein Affront gegen deutsche Hersteller

Sixt hat im Oktober mitgeteilt, in den nächsten Jahren über 100.000 Elektroautos beim chinesischen Fahrzeughersteller BYD zu bestellen. Alexander Sixt, der gemeinsam mit seinem Bruder Konstantin den Autovermieter führt, will das nicht als Affront gegen deutsche Hersteller verstanden wissen.

In einem Interview mit dem Manager Magazin erklärte der Manager, dass man die Fahrzeuge nicht anstelle europäischer und insbesondere deutscher Fahrzeuge, „sondern ganz bewusst zusätzlich“ kaufe. Sixt wolle den Ausbau in Richtung E-Mobilität schneller vorantreiben. 2030 sollen den Plänen nach 70 bis 90 Prozent der Flotte in Europa elektrisch fahren. Sixt baut auch eine eigene Ladeinfrastruktur auf, will die Sixt-App und die zugrundeliegende Mobilitätsplattform One zu einem „Single Sign-On“ für hunderttausende öffentliche Ladepunkte ausbauen und seine Stationen und Standorte bis Ende 2023 CO2-neutral aufstellen.

2019 lag der Elektroanteil an der Sixt-Flotte noch bei einem Prozent, jetzt seien es rund 11 Prozent. „Das wollen wir möglichst schnell weiter ausbauen“, so Alexander Sixt. „Dafür setzen wir ganz überwiegend auch mittel- und langfristig auf deutsche und europäische Premiumhersteller.“ Die 100.000 Autos von BYD bekomme man nicht auf einen Schlag, sondern bis 2028. Sie würden jeweils nach einigen Monaten bis maximal einem Jahr ersetzt. Der Anteil in der Gesamtflotte werde sich somit im einstelligen Prozentbereich bewegen.

Beginnend für Kunden in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien wird Sixt die erste Autovermietung in Europa sein, die Fahrzeuge von BYD anbietet. Das erste von BYD gelieferte Modell wird das kompakte Elektro-SUV Atto 3 im europäischen Design.

Die Geschäftsbeziehungen zu den deutschen Herstellern seien „hervorragend“, unterstrich Alexander Sixt. Mit den Einkaufsabschlüssen sei der Autovermieter angesichts all der Knappheiten, zum Beispiel bei Halbleitern, zufrieden. „Aber hätten wir für 2023 und 2024 gern noch mehr Elektroautos? Ja, natürlich.“

Was die deutschen Autobauer zu der Großbestellung bei BYD gesagt haben, wollte Alexander Sixt nicht verraten. Er sieht Sixt weiter als wertvollen Partner für die Hersteller. „Wir überzeugen unsere und damit auch deren Kunden davon, dass ein Elektroauto ein tolles Produkt ist.“ 70 Prozent der befragten Kunden würden angeben, dass die Fahrt in Mietwagen helfen kann, Vorbehalte gegenüber Elektromobilität abzubauen. „Sogar mein Vater fährt inzwischen Elektro. Und der war ein vehementer Kritiker. Die Testfahrten haben ihn überzeugt“, so Alexander Sixt.