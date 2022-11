Ionity-COO: Steuerung einer Ladesäule im Vergleich zu einer Tanksäule „ziemlich komplex“

2017 gegründet von den Autoherstellern BMW, Mercedes, Audi, Porsche und Ford, treibt Ionity nun auch mit den Gesellschaftern Hyundai und Kia sowie dem Investor BlackRock sein europäisches Schnellladenetz voran. COO (Chief Operating Officer) Marcus Groll sprach in einem Interview mit dem ADAC über die Herausforderungen und Probleme des Unternehmens.

Ionity möchte künftig verstärkt im urbanen Raum Stromtankstellen errichten, bislang konzentrieren sich die derzeit knapp 440 Standorte entlang wichtiger Fernstraßen. Die Gesamtzuverlässigkeit der Ladesäulen bezifferte Groll mit 99,4 Prozent Verfügbarkeit aller Standorte. Ausfälle könne es unter anderem geben, wenn ein Trafo neu ans Netz angeschlossen wird oder der Netzbetreiber das Netz wartet oder umbaut. In den skandinavischen Ländern gebe es immer wieder Sturmschäden, weil etwa Bäume auf Überlandleitungen fallen und der Strom für mehrere Stunden weg ist.

Im Vergleich zu einer Tanksäule sei die Steuerung einer Ladesäule ziemlich komplex, erklärte der Ionity-Manager. Das Auto lade nicht nur Strom, Fahrzeug und Ladesäule kommunizierten während des gesamten Ladeprozesses miteinander. Man habe es zudem mit verschiedenen Autoherstellern, mit unterschiedlichen Modellen, verschiedenen Herstellern von Ladestationen, verschiedenen IT-Firmen, verschiedenen Apps und Ladekabeln zu tun, die alle in der Gesamtkette funktionieren müssen. In den vergangenen Jahren sei viel verbessert worden, Optimierungsbedarf gebe es aber noch.

In Skandinavien komme es vor, dass von morgens bis abends alle vier oder sechs Ladepunkte permanent belegt sind. Ansonsten schwanke die Auslastung bei Ionity im Wochenverlauf jedoch sehr, berichtete Groll. Montags und dienstags sei es ruhiger, die höchste Auslastung gebe es sonntagnachmittags. Auch über das Jahr gebe es deutliche Schwerpunkte. So habe das Unternehmen im Sommer einen neuen historischen Höchststand registriert, mit Tagen, an denen die Ladepunkte den ganzen Tag zu 30 bis 40 Prozent belegt waren.

Warteschlangen an Stationen ließen sich in Gänze nicht vermeiden, so der Ionity-COO. An den Ferienwochenenden habe das Unternehmen an hochausgelasteten Stationen Servicemitarbeiter eingesetzt, um die Warteschlange zu koordinieren. Die hätten zum Beispiel Kaffee-Gutscheine und Kleinigkeiten für die Kinder dabei gehabt. Gleichzeitig hätten die Mitarbeiter erklärt, wie das mit dem Laden am besten funktioniert. Das sei bei den Kunden „sehr gut“ angekommen.

Über das gesamte Netzwerk, über alle Tage und alle Jahreszeiten hinweg, also inklusive aller Schwankungen, plane Ionity derzeit mit rund 20 Prozent Auslastung. Die Profitabilität strebt das Unternehmen erst in einigen Jahren an. „Investitionen in die Infrastruktur muss man langfristig betrachten“, sagte Groll.

Zum gestiegenen Strompreis meinte der Manager, dass man hier im Moment schwer kalkulieren könne, trotz der schwierigen Umstände aber stabile Preise habe. Ionity ist mit 79 Cent pro Kilowattstunde Strom Hochpreisanbieter, Kunden der Gesellschafter und Vertragskunden profitieren jedoch von günstigeren Konditionen. Der Energiemarkt werde dynamischer, das werde sich auch auf den Strompreis auswirken, so Groll. In Zukunft kann er sich auch flexible Tarife vorstellen, wie sie etwa Tesla in diesem Jahr für sein „Supercharger“-Schnellladenetz in Europa eingeführt hat.