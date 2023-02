Stellantis: 41 Prozent mehr Elektroauto-Verkäufe im Jahr 2022

Der internationale Autokonzern Stellantis meldet für das Gesamtjahr 2022 Rekordergebnisse mit einem Nettogewinn von 16,8 Milliarden Euro. Das wurde auch mit einer stark gestiegenen Zahl an abgesetzten Elektrofahrzeugen erreicht.

Zu Stellantis gehören insgesamt 14 Automarken, darunter bekannte Hersteller wie Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Maserati, Alfa Romeo oder Jeep. „Zusätzlich zu unseren Rekord-Finanzergebnissen und der konzentrierten Umsetzung unseres Strategieplans Dare Forward 2030 haben wir auch die Wirksamkeit unserer Elektrifizierungsstrategie in Europa unter Beweis gestellt“, so Konzernchef Carlos Tavares.

Seine Elektrifizierung beschleunigte Stellantis mit einem Anstieg der weltweiten Verkäufe von rein batterieelektrischen Fahrzeugen um 41 Prozent im Jahresvergleich auf 288.000 Einheiten im Jahr 2022. Mit derzeit 23 solchen Modellen auf dem Markt solle sich das Portfolio auf 47 bis Ende 2024 mehr als verdoppeln, erklärte das Unternehmen. Ziel sei, bis 2030 weltweit mehr als 75 nur mit Batterie fahrende Modelle auf dem Markt zu haben und einen globalen Absatz von fünf Millionen zu erreichen.

Stellantis ist eigenen Angaben nach führend beim Absatz von rein elektrischen Nutzfahrzeugen in der EU30 und auf Platz zwei in der EU30 beim Gesamtabsatz von rein elektrischen Fahrzeugen mit dem neuen Fiat 500 Elektro als meistverkauftem Batterie-Auto in Italien sowie dem Peugeot e-208 als Nummer eins in Frankreich. In den USA ist das Unternehmen demnach die Nummer eins beim Verkauf von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen, wobei der Jeep Wrangler 4xe sowohl in den USA als auch in Kanada die Nummer eins unter so angetriebenen Modellen sei.

Bis 2038 strebt Stellantis Netto-Null-CO2-Emissionen an. Zwischenziel ist eine Halbierung des CO2-Ausstoßes bis 2030 gegenüber 2021. Dazu stellt der Konzern in Europa frühzeitig auf Elektroautos um: Stellantis will hier ab 2030 keine Verbrennerautos mehr verkaufen, fünf Jahre früher als von der EU verlangt. Einzelne Marken sollen schon früher in Europa nur noch Elektroautos verkaufen, darunter Opel ab 2028.