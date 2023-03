Tesla plant laut Bericht überarbeitetes Model Y für Produktion ab Oktober 2024

Tesla arbeitet laut Berichten an einem größeren Update für die 2017 eingeführte Mittelklasse-Limousine Model 3. Auch für das 2020 gestartete mittelgroße SUV Model Y ist eine umfangreichere Aktualisierung in Arbeit, will die Nachrichtenagentur Reuters erfahren haben.

Die Änderungen am Model Y – bei Tesla unter dem Codenamen „Project Juniper“ bekannt – beträfen das Äußere und das Innere, schreibt Reuters unter Berufung auf zwei damit vertraute Personen. In Produktion gehen sollen die Neuerungen ab November kommenden Jahres in China. Später müsste dann auch die Fertigung in Deutschland und den USA angepasst werden.

Konkretes zu dem neuen Model Y hat die Nachrichtenagentur nicht in Erfahrung bringen können. Zur neuen Generation des Model 3 (Codename „Highlander“) heißt es, dass hier ein Start schon im September dieses Jahres vorgesehen sei. Im Fokus stünden geringere Produktionskosten und eine gesteigerte Attraktivität des Modells. Das umfasse Änderungen am Exterieur und am Elektroantrieb.

Tesla aktualisiert seine Elektroautos anders als traditionelle Autohersteller laufend. Model 3 und Model Y wurden seit dem Start bereits an vielen Stellen überarbeitet. Nun steht laut dem Bericht erstmals eine Art Modellwechsel wie bei Baureihen der etablierten Marken an. Zuletzt gab es das für die Premiumlimousine Model S und das große SUV Model X, die im Jahr 2021 ein neues Interieur zusammen mit einem optimiertem Antrieb erhielten.

Tesla will demnächst mehr zu seinen Plänen für die kommenden Jahre mitteilen. Es werden auch Informationen zur nächsten Generation der Fahrzeugplattform des US-Konzerns erwartet. Gerüchten zufolge könnte Tesla zudem ein neues Elektroauto unterhalb des Model 3 und Model Y vorstellen.

Derweil fährt das Unternehmen die Produktion der aktuellen Modelle weiter hoch. So wurden im Februar erstmals 4000 Model Y pro Woche in der deutschen „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin hergestellt. Die Produktion soll in der ersten Stufe 500.000 Fahrzeuge jährlich erreichen, darunter später auch das Model 3.