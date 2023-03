Tesla betont Ziel nachhaltiger Mobilität und Energieversorgung

Tesla hat bei einer im Netz übertragenen Präsentation für Investoren über seine langfristigen Pläne informiert. Neue Modelle und Fahrzeugplattformen wurden wieder Erwarten nicht vorgestellt. Der US-Elektrofahrzeughersteller rückte das grundsätzliche Ziel in den Mittelpunkt, ein großer Massenhersteller und weltweiter Treiber nachhaltiger Mobilität sowie umweltfreundlicher Ernergieversorgung zu sein.

„Ich möchte, dass es heute nicht nur um Investoren geht, die Tesla-Aktien besitzen, sondern um alle, die in die Erde investieren“, sagte CEO Elon Musk zu Beginn der Veranstaltung in der „Gigafactory“ des Unternehmens in Austin, Texas. „Die Erde kann zu einer nachhaltigen Wirtschaft übergehen und wird dies noch zu Ihren Lebzeiten tun.“

Das Unternehmen bekräftigte, seine Elektroautos effizienter herstellen zu wollen. Die Kosten für die neue Generation von Fahrzeugen des Konzerns soll sich um die Hälfte halbieren. Möglich werden soll dies vor allem durch innovative Produktionsmethoden und kleinere Fabriken, teilten Musk und seine Manager mit. Durch die Neuerungen könnten die Kosten für eine neue Autogeneration demnach auf rund 25.000 US-Dollar (rund 23.500 Euro) gedrückt werden.

Tesla versicherte, neben der Produktion auch die Technik seiner Elektrofahrzeuge weiter zu optimieren und nachhaltiger zu machen. Dazu gehöre eine neue, günstigere Antriebseinheit, deren Elektromotor ohne Seltenerdmetalle auskommt.

Musk gab den Bau eines neuen Werks in Mexiko nahe Monterrey bekannt. Er betonte, dass flankierend in den bestehenden Fabriken die Produktion ausgebaut werden solle. Aktuell fertigt Tesla in den USA in den Bundesstaaten Kalifornien und Texas Elektroautos, außerdem in China sowie in Deutschland in Brandenburg. Die Vision des Tesla-Chefs ist, dass der Konzern 2030 ein Produktionsvolumen von 20 Millionen Fahrzeugen pro Jahr erreicht. Im vergangenen Jahr waren es rund 1,37 Millionen.

Zentraler Bestandteil von Teslas aktualisiertem Zukunftsplan, auch Masterplan 3 genannt, ist die Energieversorgung des Zuhauses und der Betriebe seiner Kunden sowie der Industrie. Tesla könnte dazu auch eigene Wärmepumpen entwickeln. Zentral für die Abkehr von fossilen Energieträgern ist nach Überzeugung von Tesla aber weiter, vor allem und im großen Stil auf Batterien – stationäre wie in E-Autos sitzende – als Stromspeicher zu setzen.

Eine schon in Kürze kommende Neuerung: Tesla bietet E-Auto-Kunden ab Juli für 30 Dollar (ca. 28 Dollar) im Monat in den Nachtstunden unbegrenztes Stromladen zu Hause an. Zunächst gilt das nur in Texas, eine Expansion des Angebots ist jedoch geplant.

Die von vielen erhofften Informationen zu von Tesla in Aussicht gestellten kleineren Elektroautos gab es bei der Präsentation nicht. Auch zu den laut Berichten in Arbeit befindlichen umfassenden Aktualisierungen der Mittelklasse-Baureihen Model 3 und Model Y wurde nichts verraten. Neues zu Produkten will Tesla zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.