Studie: 80 Prozent der Batteriezellenproduktion in Deutschland gefährdet

Verzögerungen, Kürzungen oder gar das komplette Ende drohen 80 Prozent der in Deutschland geplanten Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien, so eine neue Studie der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E).

Tesla in Berlin und Northvolt in Schleswig-Holstein gehören laut T&E zu den Projekten, die den größten Teil ihrer geplanten Kapazität verlieren könnten. Beide Unternehmen wägten ab, stattdessen in den USA zu produzieren. „Die aktuellen Drohungen der FDP, das Verbrenner-Aus zu kippen, senden dabei ein gefährliches Signal an die Industrie“, so T&E. Deutschland müsse vor allem Planbarkeit und Stabilität signalisieren. Zudem seien EU-weite Unterstützung für den Ausbau der Batterieproduktion und schnellere Genehmigungsverfahren notwendig, um Projekte zu halten, die ansonsten dem Ruf der US-amerikanischen Subventionen folgen.

Europaweit sind der Studie zufolge über zwei Drittel (68 %) der geplanten Produktion gefährdet, die Produktionskapazitäten von Batteriezellen für etwa 18 Millionen Elektroautos (ca. 1,2 TWh) werden mit mittlerem bis hohem Risiko bewertet. Ohne diesen Ausbau von Kapazitäten wird Europa laut T&E nicht in der Lage sein, den hiesigen Batteriebedarf im Jahr 2030 aus eigener Kraft zu decken. Für die Studie analysierte T&E öffentlich zugängliche Informationen zu den 50 in Europa geplanten Gigafabriken nach den Kriterien: Finanzierung, Genehmigungen, gesicherter Standort sowie Verbindungen der Unternehmen in die USA.

Sebastian Bock, Geschäftsführer von T&E-Deutschland: „Die Batterieproduktion in der EU steht im Kreuzfeuer zwischen den USA und China. Europa muss handeln, um nicht den Anschluss zu verlieren. Doch Deutschland riskiert, eine der zentralen Säulen der EU-Klimagesetzgebung einzureißen. Die aktuellen Drohungen des Verkehrsministers, das Verbrenner-Aus auf den letzten Metern zu kippen, signalisieren der Industrie nicht die benötigte Planungssicherheit. Bundeskanzler Scholz muss dringend ein Machtwort sprechen – für das Klima und Europa als Batterie-Standort.”

Für Deutschland, Ungarn, Spanien, Italien und Großbritannien steht der Studie nach am meisten auf dem Spiel, sollten Batteriehersteller ihre Pläne ändern. Bei Teslas Gigafabrik in Berlin-Grünheide besteht demnach das größte Risiko, dass sich die Produktion in Europa verzögert. Der Elektroautobauer hatte jüngst angekündigt, den Schwerpunkt seiner derzeitigen Zellproduktion in die USA zu verlegen, um dort von neuen Subventionen zu profitieren. Für die geplante Gigafabrik des Start-ups Northvolt in Heide bestehe ein mittleres Risiko, da das Unternehmen nur einen Teil der Finanzierung gesichert und noch nicht mit dem Bau begonnen habe. Außerdem habe der CEO von Northvolt erklärt, dass das Unternehmen eine Expansion in den USA vorziehen könnte.

Italvolt, dessen CEO auch das gescheiterte britische Startup Britishvolt gründete, läuft laut T&E Gefahr, zugunsten des Schwesterprojekts Statevolt in Kalifornien zurückgestellt zu werden. Um nicht dasselbe Schicksal wie Britishvolt zu erleiden, müsse die geplante Gigafabrik in der britischen Region West Midlands noch einen Investor finden. Der Studie zufolge sind auch die geplanten Standorte von InoBat in Serbien und Spanien gefährdet. Das Unternehmen hat jüngst ein Joint-Venture-Angebot von einem amerikanischen Unternehmen in Indiana erhalten.

Europas Anteil an weltweiten Neuinvestitionen in die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien brach laut Analysten von 41 Prozent im Jahr 2021 auf 2 Prozent im Jahr 2022 ein. Investitionen in den USA und China stiegen weiter an. Europäische Unternehmen hätten bereits angekündigt, in den USA zu expandieren. T&E sagte, dass die begrenzten Ressourcen der Unternehmen zur Ausweitung der Produktion sowie das knappe Angebot an Rohstoffen das Wettrennen bei der Batteriezellproduktion zwischen den USA und Europa zu einem Nullsummenspiel machten.

Bock: „Europas Antwort muss sich am US Inflation Reduction Act orientieren – was wir brauchen sind klare Fokussierung, einfache Verfahren und Sichtbarkeit. Ein zentraler Fonds, auf den alle Mitgliedstaaten zugreifen können, sollte die Wertschöpfungsketten für Batterien, erneuerbaren Energien und intelligenten Stromnetzen priorisieren. Ohne eine solide Industriepolitik, die sich auf die Ausweitung der Produktion konzentriert und ökologisch nachhaltige Projekte belohnt, ist die EU nicht wettbewerbsfähig.“

T&E fordert Produktionsziele, Steuererleichterungen und Subventionen, um die Batteriezellproduktion in der EU zu steigern und gleichzeitig die Einhaltung europäischer Umweltstandards sicherzustellen. Gebraucht werde außerdem eine grüne Agenda, die Genehmigungsverfahren für Projekte in Europa vereinfacht.