NOW-Chef: Wasserstoff „integraler Bestandteil des Energiesystems“

Die Bundesregierung will den Verkehr in Deutschland bis 2045 dekarbonisieren. In einem im Netz veröffentlichten Interview erklärt Kurt-Christoph von Knobelsdorff, Chef der bundeseigenen Förderorganisation NOW GmbH, warum Wasserstoff als „integraler Bestandteil des Energiesystems der Zukunft“ dabei eine zentrale Rolle spielt.

Laut Umweltbundesamt war der Verkehrssektor im Jahr 2020 für fast 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich – das entspricht einer jährlichen Gesamtsumme von 150 Millionen Tonnen CO2. Mehr als die Hälfte dieser Emissionen kommt aus den Auspuffrohren der 48,5 Millionen Pkw in Deutschland. Durch Förderung erneuerbarer Energien sollen die Emissionen bis 2030 auf 95 Millionen Tonnen sinken. Wasserstoff als Kraftstoff halten dabei einige neben rein mit Strom betriebenen Fahrzeugen unverzichtbar für die Verkehrswende.

„Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ist bereits im Gange“

„Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ist bereits im Gange. Wir in Europa müssen uns jetzt nur Gedanken darüber machen, wie lang dieser Weg sein wird“, sagt Kurt-Christoph von Knobelsdorff. Laut dem CEO der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, kurz NOW GmbH, ist eine gute Industriepolitik die Grundlage für eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft. Nur so könne das gesamte Energiesystem profitieren.

Inzwischen sei klar, dass das klimaneutrale Energiesytem der Zukunft sowohl erneuerbare Elektronen als auch erneuerbare Moleküle benötigt. Grüner Wasserstoff, als gut speicherbarer und transportfähiger Energieträger, werde ein integraler Bestandteil des Energiesystems der Zukunft sein, so von Knobelsdorff. Als Anwendungsbereich für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie sei lange Zeit der Mobilitätssektor im alleinigen Fokus gewesen. Doch spätestens seit die Bundesregierung 2020 die Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen hat, sei klar, dass er auch in den anderen Sektoren eine große Rolle spielen wird. Gerade erlebe man den Beginn „des Wasserstoffzeitalters“.

Wasserstoff könne mit stationären Brennstoffzellen Strom und Wärme produzieren und mit mobilen Brennstoffzellen Fahrzeuge antreiben, erklärte der Experte. Wasserstoff werde zudem für die Produktion synthetischer Kraftstoffe benötigt, die zum Beispiel Flugzeuge und Schiffe antreiben können. Wasserstoff diene auch als Grundstoff für die chemische Industrie, er könne Industrieprozesse wie die Stahlerzeugung dekarbonisieren, als Energiespeicher dienen. Die Liste der Möglichkeiten sei lang.

Fördergelder allein reichen laut dem NOW-Chef aber nicht aus, um den nötigen „massiven Hochlauf“ einer Wasserstoffwirtschaft anzukurbeln. Dafür brauche es vor allem Rechtssicherheit, und die liefere ein verlässlicher regulatorischer Rahmen. Konkret sei hier zunächst die EU-Kommission in der Verantwortung. Diese habe kürzlich sogenannte delegierte Rechtsakte erlassen, die definieren, was grüner Wasserstoff ist beziehungsweise unter welchen Bedingungen man grünen Strom aus dem Netz nehmen kann, um damit Wasserstoff zu produzieren. Das habe maßgeblichen Einfluss auf den Business Case von Wasserstoffproduzenten- und auf deren Investitionen.

Für die NOW spielen vor allem Antriebstechnologien eine Rolle. Also Technologien, bei denen Energie aufgewendet werden muss, um Verkehrsmittel aller Art in Bewegung zu setzen. In diesem Zusammenhang bedeutet für den Chef Nachhaltigkeit, dass Treibstoffe defossilisiert und durch erneuerbare Energien ersetzt werden. „Das kann der grüne Strom direkt sein oder alle anderen Energieträger, die auf erneuerbaren Molekülen beruhen.“

„Es gibt die Fahrzeuge schlichtweg noch nicht“

In Deutschland kommen auf 900.000 E-Autos nur 2000 Brennstoffzellen-Pkw. „Es gibt die Fahrzeuge schlichtweg noch nicht“, sagt von Knobelsdorff dazu. Das Interesse an Brennstoffzellenautos sei da, aber sie seien noch kein Massenprodukt. Die deutschen Hersteller investierten entweder gar nicht oder nur langsam in Brennstoffzellentechnologie. Doch zur Klimaneutralität im Verkehrssektor führten mehrere Wege. Auch wenn Batteriefahrzeuge den Löwenanteil der Pkw-Flotte ausmachen werden, habe die Brennstoffzelle im Pkw ihre Berechtigung und Perspektive. Wenn man beispielsweise regelmäßig lange Strecken fährt, biete ein Wasserstoff-Fahrzeug wegen der kurzen Betankungszeiten Vorteile. Die Verkehrswende funktioniere nur durch Technologieoffenheit.

Die Infrastruktur sei aktuell noch eine Herausforderung, räumt von Knobelsdorff ein. Die Bundesregierung habe jetzt aber mit großem Druck innerhalb Europas eine Richtlinie durchbekommen, die Wasserstofftankstellen stärker fördert. Für dieses wichtige Programm habe das Verkehrsministerium auch eigene Mittel bereitgestellt. Im EU-Vergleich habe Deutschland derzeit das mit Abstand beste Netz an Wasserstofftankstellen. Aus eigener Erfahrung könne der NOW-Chef sagen, dass man mit einem Wasserstoffauto „ohne Probleme in jeden Winkel Deutschlands“ kommt.