Zweites deutsches „Nio House“ in Frankfurt am Main eröffnet

China-Elektroautobauer Nio hat in Frankfurt am Main ein weiteres „Nio House“ in Deutschland eröffnet. Es findet sich zentral gelegen, direkt am Eschenheimer Turm. Es ist der zweite Showroom der Marke in Deutschland, der erste wurde Ende 2022 in Berlin eröffnet.

„Wir sind stolz, mit der Eröffnung des zweiten Nio House Deutschlands in Frankfurt am Main, das Nio Leitmotiv von Innovation und Connectivity über das Fahrzeug hinaus erlebbar zu machen: im Sinne des Community-Gedankens laden wir die Nio User in unsere Marken- und Produktwelt ein und treten in den gemeinsamen Austausch“, sagte Ralph Kranz, General Manager Nio Deutschland GmbH.

„Neben dem Nio House Berlin stellen wir uns mit dem Standort Frankfurt am Main strategisch breiter auf, und treiben so die überregionale Erschließung des deutschen E-Mobilitätsmarktes voran. Darüber hinaus sind für das Jahr 2023 Nio House Eröffnungen in Hamburg und Düsseldorf geplant“, so Kranz weiter.

Die Nio Houses sind als „offener, einladender Ort“ für die Kunden und Interessenten der Marke konzipiert. Besucher können mit Kollegen in Meetingräumen oder der „Library“ an Projekten arbeiten, mit Freunden Partys feiern oder ein privates Konzert organisieren. Die Nio Houses bieten den „Usern und der Community“ zudem Veranstaltungen und Aktivitäten, wie Yoga-Kurse, Vorträge mit Gästen oder Design-Kurse.

„Das Nio House Frankfurt erschließt sich auf 1.600 qm über eine Ebene und reflektiert mit einem durchdachten Mix natürlicher Baustoffe und facettenreicher Elemente die architektonischen Gegenpole der Mainmetropole: weite, lichtdurchflutete Räume, schwungvoll abgerundet und im Einklang mit den Konturen der smarten Nio Premium-Elektrofahrzeuge“, heißt es. „Diese treffen auf einen modernen Material-Mix: zugleich einladend wirkend, gibt die harmonische Komposition aus wiederaufbereitetem Holz und Terrazzo in Ergänzung durch cleane, elegante Glasflächen und Metallelemente den progressiven Charakter und Innovationsanspruch von Nio optisch wieder. “

Die Öffnungszeiten des Nio House Frankfurt am Main erstrecken sich von Montag bis Samstag von jeweils 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr.