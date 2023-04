Experte: „Bei E-Auto-Batterien sind Verbesserungen von 75 % und mehr möglich“

Laut Branchenexperte Martin Linder können Elektroauto-Batterien noch deutlich sauberer als die heute genutzten Energiespeicher werden. Linder leitet als Senior Partner die Einheit für Produktions- und Kapitalexzellenz im Autosektor bei der Beratung McKinsey. Im Interview mit dem Manager Magazin hat er erklärt, was es für umweltfreundlichere Akkus braucht.

Die Unternehmensberater haben errechnet, dass bei der Sauberkeit von Batterien noch Verbesserungen von 75 Prozent und mehr möglich sind. Dabei sehen sie langfristig vor allem in vier Feldern Raum für Optimierung: bei der Materialgewinnung in den Minen und dem Refining der Rohstoffe, der Produktion einzelner Batteriekomponenten wie Anoden und Kathoden, der Logistik und dann der eigentlichen Zellproduktion.

Das betreffe also die gesamte Lieferkette. Zentral sei zudem der Anteil des eingesetzten Ökostroms. In Schweden fielen vor allem deshalb bei der Batterieproduktion schon heute nur 40 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde an. In China seien es häufig über 100 Kilogramm.

Konkret könne etwa in den Minen die Ausrüstung elektrifiziert werden. Sowohl hier als auch in der Weiterverarbeitung der Metalle sollte möglichst Grünstrom verwendet werden. In der Logistik könnten die Schiffe mit nachhaltigeren Kraftstoffen angetrieben werden. Und in der Zellherstellung würden Entwicklungen wie das Dry Coating, eine trockene Beschichtung, Energieeinsparungen ermöglichen. Auch bei der Zellproduktion sei Strom aus erneuerbaren Energien ein wesentlicher Faktor.

„Kurz: Es gibt Potenzial in der gesamten Wertschöpfungskette. Und: Wir können und werden die Batterien recyceln und die Materialien mehrfach benutzen“, so der Experte. Einige der Maßnahmen seien bereits heute kostenpositiv, wie der Wechsel auf grünen Strom. Andere seien dagegen zunächst noch nicht kostenneutral möglich, diese würden sich über die Jahre amortisieren. Es gehe um die längerfristige Perspektive.

In der Autoindustrie spielten die Kosten und der Profit zwar eine zentrale Rolle. „Ich sehe in der Industrie ganz eindeutig, dass wir auf dem Weg zur Dekarbonisierung sind, auch in der Batterieproduktion“, sagte Linder. Die führenden Automobilhersteller zögen heute noch nicht alle Register. „Aber sie wissen sehr genau, dass sie das angehen müssen, wenn sie ihr Versprechen einhalten wollen, klimaneutral zu werden.“