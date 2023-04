Kleiner Tesla aus Mexiko kommt laut Berichten später

Tesla plant ein kleineres Elektroauto unterhalb seiner aktuellen Mittelklasse-Baureihen. Bisher wurde erwartet, dass das Modell ab diesem Jahr auf den Markt kommt. Es wird nun aber laut Berichten wohl noch etwas länger dauern.

Angekündigt wurde der kleinere Tesla vor etwa drei Jahren von Konzernchef Elon Musk. Produziert werden soll die sechste Pkw-Baureihe in einer „Gigafactory“ in Mexiko. Die neueste Großfabrik des US-Herstellers soll nach Aussagen eines lokalen Politikers in 12 bis 15 Monaten fertig sein. Eigentlich sollte es schneller gehen, die Fabrik ist aber so groß und neu, dass doch mehr Zeit für den Aufbau veranschlagt wird.

In der Gigafactory in Santa Catarina nahe der Hauptstadt des Bundesstaats Nuevo Leon solle ein besonders „wirtschaftliches“ Elektroauto entstehen, bekräftigte der Gouverneur des mexikanischen Bundesstaates laut Teslamag in einem Interview mit der Publikation Milenio. Er habe zudem von einem „massiven geplanten Verkaufsvolumen“ gesprochen, was ebenfalls den Erwartungen zu Tesla neuem kleinen E-Auto entspreche.

Tesla hatte Anfang März den ersten mexikanischen Standort bestätigt und verkündet, dass das neue Modell der Marke zu niedrigen Kosten zunächst dort gebaut werden soll. Später könnte die Produktion dann auch in China und im europäischen Werk in Brandenburg nahe Berlin anlaufen.

Bisher ist unklar, was genau Tesla für ein kleineres Modell plant. Es wird angenommen, dass es sich um einen Kompaktwagen handelt. Optisch könnte er sich an einem in China veröffentlichten Entwurf (Artikelbil) orientieren. Musk hat in der Vergangenheit aber auch angedeutet, dass es zwei kleinere E-Autos geben könnte – jeweils eines aus China und Europa mit Fokus auf diese Märkte.

Als passende Batteriekapazität für den kleineren Tesla stellt das Unternehmen 53 Kilowattstunden (kWh) in Aussicht. Zum Einsatz kommen soll Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LFP), die zwar weniger Energiedichte bietet, dafür aber günstiger und robuster ist. Tesla hat laut Berichten ehrgeizige Ziele für sein neues Einsteiger-Elektroauto. Insider wollen erfahren haben, dass die Produktionsplanung mehrere Millionen Einheiten pro Jahr vorsieht. Diese sollen über die Fabriken in Amerika, China und Deutschland verteilt werden.

Der Tesla-CEO hat im März bekräftigt, dass sein Team an einem Elektroauto der nächsten Generation im kleineren Format arbeite. Dieses werde größtenteils im autonomen Modus fahren. Musk sagte, dass es „einen klaren Weg“ gebe, um ein Auto zu liefern, das in der Herstellung nur halb so viel kostet wie die mittelgroße Tesla-Limousine Model 3. 2020 hatte er erklärt, er sei „zuversichtlich“, dass Tesla innerhalb von etwa drei Jahren ein kleines, attraktives Elektroauto für 25.000 Dollar vor Steuern (ca. 22.900 Euro) herstellen werde, das vollständig autonom ist. Dafür ist laut früheren Aussagen eine neue Plattform in Arbeit.