Volkswagen-Konzern liefert 42 Prozent mehr vollelektrische Fahrzeuge in Q1 2023 aus

Beim Volkswagen-Konzern stiegen im ersten Quartal die Auslieferungen nur mit Batterie betriebener Elektrofahrzeuge (Battery Electric Vehicle/BEV) im Vergleich zur stärker von Versorgungsengpässen geprägten Vorjahresperiode um 42 Prozent.

Insgesamt wurden 141.000 BEV an Kunden übergeben, nach 99.200 im ersten Quartal 2022. Der BEV-Anteil an den Gesamtauslieferungen stieg in diesem Zeitraum auf 6,9 Prozent, gegenüber 5,2 Prozent in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Europa war dabei der größte Wachstumstreiber mit einer Steigerung um 68 Prozent auf 98.300 Fahrzeuge. Der BEV-Auftragsbestand in Westeuropa liegt mit mehr als 260.000 Fahrzeugen laut Volkswagen weiter auf einem hohen Niveau.

Rund 70 Prozent der BEV-Auslieferungen des Konzerns entfielen auf seine Heimatregion Europa. Mit 21.500 Auslieferungen war China der zweitgrößte BEV-Markt des Konzerns (Weltanteil: 15 %). In den USA wurden mit 15.700 Fahrzeugen (Weltanteil: 11 %) fast doppelt so viele BEV ausgeliefert wie im Vorjahreszeitraum.

Die Marke Volkswagen Pkw lieferte bis Ende März mit 70.000 Fahrzeugen rund die Hälfte aller BEV des Konzerns aus. Es folgten Audi mit 34.600 Fahrzeugen (Konzern-Anteil: 25 %), Škoda mit 12.400 Fahrzeugen (Konzern-Anteil: 9 %), Seat/Cupra mit 9200 Fahrzeugen (Konzern-Anteil: 6 %), Porsche mit 9200 Fahrzeugen (Konzern-Anteil: 6 %) und Volkswagen Nutzfahrzeuge mit 5500 Fahrzeugen (Konzern-Anteil: 4 %).

Die erfolgreichsten BEV-Modelle des Volkswagen-Konzerns im ersten Quartal 2023 waren:

„Wir sind bei den vollelektrischen Fahrzeugen mit einem Plus von 68 Prozent in Europa und einer Verdopplung der Auslieferungen in den USA solide ins Jahr gestartet“, so Hildegard Wortmann, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung für Vertrieb. „Wir behalten unser ambitioniertes Ziel im Blick, in diesem Jahr rund jedes zehnte Fahrzeug weltweit vollelektrisch an unsere Kunden zu übergeben.“