EnBW eröffnet ersten Schnellladestandort mit „Service-Inseln“

Die EnBW hat wenige Kilometer nördlich von Hannover, in Großburgwedel, einen neuen „Schnellladepark“ mit Solardach in Betrieb genommen. Er liegt in direkter Nähe zur A7. Damit sei dieser sowohl für Anwohner als auch für Reisende auf der Achse Hamburg-Kassel optimal gelegen, wirbt das Energieunternehmen. Der Standort ist laut dem Erbauer mit 32 HPC-Ladepunkten (High-Power-Charging) einer der größten Schnellladeparks Deutschlands und der zweitgrößte Schnellladepark der EnBW.

„Schon heute betreiben wir bundesweit 27 große EnBW Schnellladeparks mit Solardach. Der Standort in Großburgwedel ist dabei bereits der zehnte, den wir in den vergangenen vier Monaten in Betrieb genommen haben“, sagt EnBW-Vorständin Colette Rückert-Hennen. „Insgesamt haben wir in diesem Zeitraum über 140 neue Schnellladestandorte in ganz Deutschland eröffnet. Das ist mehr als ein neuer Schnellladestandort pro Tag. Dieses hohe Tempo beim Ausbau der bundesweiten Schnellladeinfrastruktur behalten wir auch in Zukunft bei.“

Die Schnellladepunkte des neuen EnBW-Ladeparks an Deutschlands längster Autobahn ermöglichen eine Ladeleistung von jeweils bis zu 300 Kilowatt. So können Autofahrer je nach Fahrzeug bei einem zwanzigminütigen Ladestopp bis zu 400 Kilometer frische Reichweite laden. Von Großburgwedel aus entspricht das einer Entfernung etwa bis nach Frankfurt am Main, Amsterdam oder nach Dänemark.

„Wir denken alltagstaugliche E-Mobilität über den Ladevorgang hinaus“, erklärt Volker Rimpler. Als Vice President Construction & Rollout E-Mobilität ist er für den bundesweiten Ausbau der Schnellladeinfrastruktur bei der EnBW verantwortlich. „In Großburgwedel testen wir an drei Service-Inseln mit HPC-Ladepunkten auch autonahe Dienstleistungen. Dort können Autofahrer*innen während des Ladevorgangs nicht nur kostenlos den Reifendruck prüfen, sondern auch einen Staubsauger und einen Fußmattenreiniger von Kärcher nutzen. Damit schaffen wir für sie einen zusätzlichen Mehrwert vor Ort.“

Der Schnellladepark ist so konzipiert, dass auch Elektroauto-Gespanne laden können. Wie alle ihre Autostrom-Standorte betreibt die EnBW den Schnellladepark in Großburgwedel mit Ökostrom. Dieser wird unter anderem durch die Photovoltaikanlage der Überdachung generiert.