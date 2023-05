Nach Lieferengpässen: Porsche will Taycan-Produktion wieder hochfahren

Der Absatz von Porsches Elektroauto-Reihe Taycan war im vergangenen Jahr um 16 Prozent eingebrochen. Im ersten Quartal 2023 haben 9152 Kunden ein Exemplar der Baureihe in Empfang genommen, was einem Minus von drei Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 entspricht. Der Grund dafür waren Lieferengpässe in der Zulieferindustrie, die derzeit beseitigt werden.

Die Produktion des Taycan werde nun hochgefahren, da Porsche einen Mangel an Hochvolt-Heizsystemen behebt, sagte Finanzchef Lutz Meschke laut Autocar.

In einer begrenzten Anzahl von Taycans sowie in einigen Exemplaren des Audi-Schwestermodells e-tron GT wurden fehlerhafte Heizungen eingebaut. Porsche hat dem Austausch der defekten Einheiten in den bestehenden Fahrzeugen Vorrang vor dem Einbau in die neuen Fahrzeuge gegeben. Das führte zu einem Engpass in der Produktion der elektrischen Sportlimousine. „Im ersten Quartal lag der Schwerpunkt beim Taycan auf der Lieferung von Ersatzheizungen für unsere bestehenden Kunden“, erklärte Meschke.

Nach den zurückliegenden Rückgängen beim Taycan-Absatz befinde sich Porsche nun zusammen mit seinen Lieferanten „in einer sehr steilen Hochlaufkurve, was das Hochvolt-Heizsystem angeht, und deshalb erwarten wir in den kommenden Monaten einen Anstieg des Batterie-Elektroauto-Anteils“, so Meschke. „Wir sind sehr zuversichtlich, den angestrebten Batterie-Elektroauto-Anteil von 12-14 % für das Gesamtjahr zu erreichen.“

Die Nachfrage nach dem Taycan ist laut Autocar in allen Regionen der Welt nach wie vor sehr stark. Der Rückgang des E-Auto-Anteils bei der Marke sei „nur durch Störungen in der Lieferkette und eine eingeschränkte Teileverfügbarkeit verursacht“.

Auf den Taycan soll 2024 als nächstes Porsche-Elektroauto die neue Generation des mittelgroßen SUV Macan folgen. Parallel wird vorerst weiter wie bei der geplanten Batterie-Version des großen SUV Cayenne die bestehende Verbrenner-Version verkauft. Die zweitürigen Sportwagen 718 Cayman und Boxster werden in der neuen Generation ebenfalls Elektroautos. Darüber hinaus ist ein großes elektrisches Luxus-SUV geplant.