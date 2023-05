ADAC berechnet Autokosten: Wann sich ein Elektroauto lohnt

Elektroautos der Kleinst- und Kleinwagenklasse sind laut dem ADAC kostenmäßig nicht immer konkurrenzfähig, in den anderen Klassen kann ein Stromer ein Verbrenner-Fahrzeug jedoch zum Teil weit unterbieten. Das hat eine Vollkostenrechnung inklusive Wertverlust und Wartungskosten ergeben.

Der Preisunterschied zwischen den Verbrenner-Varianten und ihren Elektro-Pendants – selbst nach Abzug der Fördersumme – sei „eklatant“. So koste der Kleinstwagen VW e-up! aktuell 29.995 Euro, mehr als doppelt so viel wie die Verbrenner-Variante mit 14.555 Euro. Letztere bieten die Wolfsburger allerdings seit diesem Jahr nicht mehr an.

Auch beim Opel Corsa und beim Fiat 500 ist die Elektro-Variante laut der Auswertung aktuell nahezu doppelt so teuer wie der entsprechende Verbrenner: Opel Corsa 36.395 Euro (E-Variante) und 18.280 Euro (Verbrenner), Fiat 500 30.990 Euro (E-Variante) und 16.990 Euro (Verbrenner). Selbst bei einem Dieselpreis von zwei Euro je Liter seien die Gesamtkosten eines elektrischen Kleinwagens höher. Dazu komme der höhere Betrag beim Wertverlust, den auch ein günstiger Strompreis (unter 40 ct/kWh) langfristig nicht kompensieren könne.

Drastisch gesunken sei gleichzeitig die Angebotsauswahl in dieser Fahrzeugklasse, die häufig als Einstieg in die E-Mobilität oder Mobilität insgesamt gewählt werde: 15 Prozent weniger Modelle als noch vor zehn Jahren seien mittlerweile auf dem Markt erhältlich, so der ADAC.

In den höheren Fahrzeugklassen kann sich laut dem Autoclub ein Umstieg auf einen Stromer durchaus lohnen. Vergleiche man den Golf 1.5 eTSI Life DSG (110 kW/150 PS) mit seinem elektrischen Pendant ID.3 Pro (58 kWh, 150 kW/204 PS), dann sei der ID.3 mit rund 33.000 Euro (nach Abzug der „Umweltbonus“-Fördersumme von 6750 Euro) knapp 2000 Euro günstiger in der Anschaffung als der Golf (34.970 Euro). Auch in der Vollkostenrechnung komme die E-Version auf nur 56,0 Cent pro Kilometer, der Benziner auf 59,2 Cent. Rechne man zehn Prozent Preisnachlass auf den Benziner-Golf an, komme er bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern am Ende wieder etwas günstiger.

Aber auch bei einem deutlichen Strompreisanstieg zeigt sich laut dem ADAC: Es kommt auf die Vollkosten an. In der Mittelklasse (z.B. Tesla Model 3, Toyota bZ4X) habe das durchschnittliche E-Mobil bei einem Strompreis bis 80 ct/kWh immer noch Kostenvorteile, selbst bei einem Benzinpreis von 1,50 Euro.

In der oberen Mittelklasse (z. B. Mercedes EQE, Tesla Model S) jedoch schlage ein E-Auto einen entsprechenden Benziner nur noch, wenn der Strompreis unter 70 ct/kWh und der Benzinpreis bei 1,50 Euro liege. „Im Vergleich mit einem Diesel aber besteht ein durchschnittlicher Stromer in dieser Klasse nie“, so der ADAC.

Der Autoclub fordert, dass Mobilität bezahlbar bleiben muss, hohe Preise selbst für Kleinwagen stünden dem entgegen. Verbraucher seien angesichts hoher Kostenbelastungen auf günstige Fahrzeuge angewiesen. Insbesondere Stromer müssten deutlich billiger werden, wenn der Hochlauf der E-Mobilität gelingen soll. Das gelte vor allem deshalb, weil die Bundesregierung zur Erlangung der Klimaschutzziele auf Flottenerneuerung setzt.