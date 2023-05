ACC eröffnet Batteriezellen-Fabrik in Frankreich

Das Batteriezellen-Joint-Venture Automotive Cells Company (ACC) von Stellantis, Total und Mercedes-Benz hat in Frankreich seine erste Fabrik eingeweiht. Die Produktion in der „Gigafactory“ in Billy-Berclau/Douvrin in der Region Hauts-de-France soll vor Ende 2023 starten und bis Ende 2024 ihre volle Kapazität erreichen.

ACC wurde im Jahr 2020 gegründet. Zunächst standen hinter dem Gemeinschaftsunternehmen der internationale Autokonzern Stellantis sowie über seine Tochtergesellschaft Saft das Energieunternehmen TotalEnergies. Später kam Mercedes dazu. Die Initiative wird von Frankreich, Deutschland, Italien und der Europäischen Union gefördert.

ACC betreibt bereits ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, das im Jahr 2020 in Bruges nahe Bordeaux seine Arbeit aufgenommen hat, sowie eine Pilotanlage in Nersac in der Region Nouvelle Aquitaine. Nun eröffnete das Unternehmen seine erste Großfabrik.

„Diese erste Gigafactory ist ein europäisches Vorzeigeprojekt mit einer Produktionsfläche von mehr als 60.000 m² und einer Produktionslinie mit einer Anfangskapazität von mehr als 13 GWh pro Jahr, die bis 2030 auf jährlich 40 GWh ansteigen soll“, heißt es in einer Mitteilung. „Die Entwicklung von ACC geht Hand in Hand mit dem Aufbau einer qualifizierten Belegschaft vor Ort, die zur Dynamik der Region Hauts-de-France beitragen wird, wo bis 2030 rund 2000 direkte Arbeitsplätze geschaffen werden.“

Der Wasserverbrauch des Standorts sei fünf- bis zehnmal geringer als in einem durchschnittlichen Automobilwerk, und 90 Prozent der Abfälle würden recycelt. Das Werk sei in die Kategorie SEVESO eingestuft – „eine europäische Regelung, die ein hohes Maß an Vorbeugung und die Einhaltung strengster Sicherheitsstandards und -kontrollen gewährleisten soll“, betonen die Joint-Venture-Partner. ACC habe sich verpflichtet, die strategischen Materialien für seine Batterien (Kobalt, Lithium, Kupfer und Nickel) von Lieferanten zu beziehen, die im Hinblick auf Umweltschutz und Menschenrechte „vorbildlich“ seien und aktiv zur Entwicklung der Recyclingindustrie für Batterien beitragen.

„Beitrag zur ökologischen Verkehrswende“

„Wir sind stolz darauf, dass wir in Frankreich eine Batterietechnologie entwickelt haben, deren Produktion an unseren drei Standorten in Frankreich, Deutschland und Italien unser Engagement für die industrielle Souveränität Europas in einem strategisch wichtigen Sektor verdeutlicht. Dieser Sektor wird derzeit von der asiatischen Konkurrenz dominiert, auf die 85 % der weltweiten Batterieproduktion entfallen. Mit dieser Einweihung leisten alle Mitarbeiter von ACC durch Herstellung innovativer Batterien einen Beitrag zur ökologischen Verkehrswende“, so Yann Vincent, Vorstandsvorsitzender von ACC.

„Das neue Werk von ACC ist ein wichtiger Schritt, um die europäische Automobilindustrie auch im Zeitalter der Elektromobilität widerstandsfähiger, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu machen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir im Herzen Europas Hightech-Batteriezellen und -module entwickeln und produzieren, die Mercedes-Benz in die Lage versetzen, begehrenswerte Elektrofahrzeuge für die ganze Welt zu bauen“, sagte Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz.

„Diese Einweihung ist der Höhepunkt der Anstrengungen, die vor einigen Jahren mit der Gründung von ACC unternommen wurden – mit dem Ziel, das Unternehmen auf der Grundlage der in Frankreich entwickelten Technologie zum europäischen Marktführer in der Batterieindustrie zu machen. Der Start der Batterieproduktion am gleichen Ort, wo Stellantis früher Verbrennungsmotoren hergestellt hat und noch immer herstellt, ist ein starkes Symbol“, erklärte Carlos Tavares, Vorstandsvorsitzender von Stellantis.

Das Projekt von ACC in Billy-Berclau/Douvrin wird von dem französischen Staat, den Regionen Hauts-de-France und Nouvelle-Aquitaine, dem Industriepark Artois-Flandres sowie den Städten Béthune-Bruay und Lens-Liévin gefördert.

Mit der Inbetriebnahme von zwei weiteren Gigafactories in Kaiserslautern im Jahr 2025 und Termoli (Italien) im Jahr 2026 will ACC bis 2030 eine Kapazität von 120 GWh pro Jahr bei voller Auslastung erreichen.