Neuer EnBW-Schnellladepark an der A9 zwischen Berlin und München

Der jüngste Zuwachs im Schnellladenetz der EnBW ist ein Standort in Schleiz im Südosten Thüringens. Der „Schnellladepark“ mit direkter Anbindung an die A9 liegt in etwa der Mitte zwischen Berlin und München und zwischen Leipzig und Nürnberg. In Thüringen betreibt die EnBW bereits an der A4 in Rüdersdorf (nahe Gera) einen großen Schnellladepark.

Der neue Standort in Schleiz ist mit 16 HPC-Ladepunkten (High-Power-Charging) ausgestattet. Bei Bedarf kann die EnBW die Kapazität auf eine Anzahl von 32 Ladepunkten verdoppeln. Elektroautos lassen sich mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt je Ladepunkt mit Strom versorgen. So können sie je nach Fahrzeugtyp bei einer 20-minütigen Ladepause bis zu 400 Kilometer Reichweite in die Akkus gepresst werden.

Auch ihren neuesten Schnellladestandort betreibt die EnBW mit Ökostrom. In Schleiz wird eine Lounge mit Sitzgelegenheiten für Kunden gebaut, die sie während des Ladevorgangs nutzen können. Neben einem dauerhaft geöffneten WC wird es dort auch „Bio-Snacks“ und Getränke geben. In direkter Nachbarschaft wird demnächst unter anderem zudem ein Café zur Verfügung stehen.

Die EnBW ist die Betreiberin des größten Schnellladenetzes in Deutschland. „Allein in diesem Jahr hat sie ihr EnBW HyperNetz für Autofahrer*innen schon um mehr als eigene 600 HPC-Ladepunkte erweitert“, betont das Energieunternehmen. Bis Ende des Jahrzehnts will die EnBW bundesweit rund 30.000 Schnellladepunkte betreiben. Dafür investiere man jährlich deutlich mehr als 100 Millionen Euro.