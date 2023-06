VW ID. Buzz mit langem Radstand soll 2024 starten

VW bereitet die Einführung der neuesten Ausbaustufe des als Kleinbus und Kastenwagen erhältlichen elektrischen ID. Buzz mit langem Radstand vor. VW startet mit dem großen ID. Buzz das Comeback des VW Bus in Nordamerika, er wird aber auch in Europa angeboten.

Das neue Modell kommt mit einer Länge von 4962 Millimetern und bis zu sieben Sitzplätzen zu den Kunden. Das Plus an Länge durch 250 Millimeter mehr Radstand schafft Platz für eine dritte Sitzreihe, für bis zu 2469 Liter Kofferraum, für eine neue, größere 85-kWh-Batterie (Nettokapazität) und damit für noch mehr Reichweite – wie viele Kilometer möglich sind, verrät VW noch nicht. Im Winter erhöht eine neue Wärmepumpe die Effizienz.

Zudem wird der große ID. Buzz mit einer ebenfalls neuen 210-kW-E-Maschine (286 PS) auf den Markt kommen. Durch diese E-Maschine steigt die Höchstgeschwindigkeit auf elektronisch begrenzte 160 km/h (europäischer ID. Buzz mit 150 kW/204 PS: 145 km/h). Nach 7,9 Sekunden ist der große ID. Buzz 100 km/h schnell. Eine Allradversion (GTX) mit einer Leistung von 250 kW (339 PS) ist für 2024 geplant. Der 0-100-Sprint des ID. Buzz GTX wird in 6,4 Sekunden erledigt sein.

Zu den weiteren Neuheiten des großen elektrischen VW Bus zählen ein Head-up-Display, ein weiterentwickeltes Infotainmentsystem und das ferngesteuerte Einparken per Smartphone. Ein neu konzipiertes „Hightech-Panoramadach“ soll Erinnerungen an den „Samba Bus“ der 50er-Jahre wach werden lassen. Es ist mit einer Fläche von 1,5 Quadratmetern das größte jemals von Volkswagen gebaute Glasdach. Per Touch-Slider oder per Sprachassistent kann das „Smart-Glas“ elektrisch von transparent auf blickdicht und umgekehrt geschaltet werden. Die Nordamerika-Versionen werden zudem klimatisierte Sitze und ein illuminiertes VW-Logo in der Frontpartie erhalten.

Die Auslieferung der ersten ID. Buzz in Amerika soll 2024 starten. „Nahezu parallel“ will VW den ID. Buzz mit langem Radstand auch in Europa in den Handel bringen. Produziert werden alle ID. Buzz – ebenso wie der Multivan und der Bulli T6.1 – im Stammwerk von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. In Kürze soll die Langversion noch ausführlicher offiziell vorgestellt werden.