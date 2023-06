VW setzt für günstigere Elektroautos auf neue Akku-Produktionstechnik

Volkswagen kann erst später als ursprünglich in Aussicht gestellt günstige moderne Kleinwagen mit reinem Elektroantrieb auf den Markt bringen. Um das zu erreichen, treiben die Wolfsburger neben einer neuen Plattform insbesondere auch ein neues Produktionsverfahren für E-Auto-Batterien in Großserie voran.

Das Unternehmen erhoffe sich davon „erhebliche Wettbewerbsvorteile“ gegenüber Rivalen wie Tesla, berichtet der Spiegel. Eine sogenannte Trockenbeschichtung solle den Energieverbrauch bei der Herstellung von Batteriezellen um 30 Prozent reduzieren. Die Kosten der Elektroautos sollen dadurch um mehrere Hundert Euro pro Fahrzeug sinken. Das sagte Sebastian Wolf, Vorstand der VW-Batterietochter PowerCo, dem Nachrichtenmagazin. Er sprach von einem „Gamechanger“ für die globale Batterieindustrie.

Die neue Methode sei tragfähig, das hätten interne Tests bestätigt. PowerCo werde deshalb weiter in das Verfahren investieren und zunächst eine Pilotlinie in einem Labor in der Nähe von Salzgitter installieren. In der niedersächsischen Stadt baut VW derzeit seine erste von mehreren angekündigten Batterie-„Gigafactories“.

An dem neuen Verfahren forscht VW gemeinsam mit Partnern schon seit 2020. Bis Anfang 2027 solle es nun auf Millionen von Batteriezellen angewandt werden, berichtet der Spiegel. Anders als bei der bislang gängigen Nassbeschichtung der Batterieelektroden entfalle dabei in Zukunft der energieintensive Trocknungsprozess. Die bisherigen Projektkosten beliefen sich auf rund 40 Millionen Euro, dürften in Zukunft „noch erheblich höher ausfallen“.

Die Traktionsbatterie ist das teuerste Bauteil von Elektroautos. Das liegt insbesondere an der für hohe Reichweiten erforderlichen Anzahl von einzelnen, kostspieligen Akkus darin. Diese kommen derzeit vor allem aus den Fabriken von asiatischen Unternehmen, die den Markt dominieren. Volkswagen will die Kosten auch durch eigene Werke in Europa und darüber hinaus senken. Dabei setzt der Konzern auf eine Einheitszelle, die in möglichst vielen Modellen der Gruppe eingesetzt und so Skalenvorteile bringen soll.

Neben der Gigafabrik in Salzgitter, die 2025 starten soll, sind vergleichbare Werke im spanischen Sagunto und im kanadischen St. Thomas geplant. Allein in Europa will Volkswagen sechs entsprechende Produktionsstätten hochziehen, um sich bei seiner Elektroauto-Offensive unabhängiger von Zulieferern zu machen.