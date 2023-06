Ranking: Deutsche Lkw-Hersteller EU-weit führend in der Dekarbonisierung

Die drei deutschen Lkw-Hersteller Scania, Mercedes-Benz Trucks und MAN sowie Tesla und BYD verfolgen weltweit die ambitioniertesten Ziele für emissionsfreie Nutzfahrzeuge. Die Umweltorganisation Transport & Environment (T&E), die im Ranking Hersteller nach Dekarbonisierungsplänen bewertet hat, warnt jedoch, dass trotz aktueller Bestrebungen eine EU-weite Verschärfung der Lkw-Flottengrenzwerte notwendig seien. Nur so könnten die europäischen Hersteller zukunftsfähig bleiben und nicht den Anschluss und Marktanteile an amerikanische und chinesische Konkurrenten verlieren.

Scania führt die T&E-Rangliste der Lkw-Hersteller hinsichtlich Klimaambition und -strategie an. Das Unternehmen habe zwar nur zugesagt, ab 2030 die Hälfte seiner Neufahrzeuge mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb zu verkaufen, es verfolge jedoch eine sehr erfolgsversprechende industrielle Strategie. Der zweitplatzierte Hersteller Mercedes-Benz Trucks habe angegeben, dass 60 Prozent seiner verkauften Neufahrzeuge ab 2030 emissionsfrei sein werden. Allerdings klaffe zwischen diesem Ziel und der industriellen Planung eine deutliche Lücke. Mercedes-Benz Trucks hinke in puncto Batterien hinterher, da erst noch die Versorgung mit Batterierohstoffen sichergestellt werden müsse.

Auf Platz vier liegt MAN, das weniger Elektro-Modelle plane und ein schwächeres Emissionsziel für 2030 verfolge. MAN gehört wie Scania zu Volkswagens Nutzfahrzeugtochter Traton.

Volvo Trucks, der derzeitige Marktführer beim Verkauf emissionsfreier Lkw in Europa und den USA, landet bei dem Ranking nur im Mittelfeld. „Obgleich der Hersteller öffentlich versprochen hat, dass 70 Prozent seiner verkauften Neufahrzeuge ab 2030 emissionsfrei sein werden, hat das Unternehmen keinen klaren Zeitpunkt angegeben, ab dem alle verkauften Neufahrzeuge 100 Prozent emissionsfrei sein sollen“, so T&E: Außerdem investiere Volvo Trucks in Gas und Biokraftstoffe, die CO2 ausstoßen.

Auch Renault Trucks liegt im Mittelfeld des Rankings. Der Hersteller verspreche zwar, dass ab 2030 die Hälfte der verkauften Neufahrzeuge emissionsfrei sind, setze aber ebenfalls auf Gas und Biokraftstoffe, erklärt T&E. Abgeschlagen sind Iveco und DAF. Beide Unternehmen verfolgen laut der Umweltorganisation keine langfristigen Ziele und planten, nur wenig in Batterieversorgungsketten und Ladeinfrastruktur zu investieren.

„Alle europäischen Lkw-Hersteller geben an, umweltfreundlicher werden zu wollen. In Wirklichkeit klafft in der Lkw-Branche eine große Lücke zwischen Herstellern, die einen Plan zur vollständigen Dekarbonisierung haben, und denen, die keinen haben“, sagt Kim Kohlmeyer, Bereichsleiterin für Straßengüterverkehr bei T&E Deutschland. „Um deutsche und europäische Wettbewerbsfähigkeit international zu erhalten, brauchen wir strengere Regulierungen wie die EU-weiten Lkw-Flottengrenzwerte. Sie garantieren, dass unser Wirtschafts- und Industriestandort zukunftsfähig bleibt.“

Die europäischen Lkw-Hersteller stünden in hartem Wettbewerb mit Tesla und BYD, erklärt T&E. Die außereuropäische Konkurrenz habe bereits bewiesen, dass sie in der Lage ist, die Produktion emissionsfreier Pkw in kurzer Zeit zu steigern – das Gleiche könnte der Lkw-Industrie blühen. Außerdem hätten die internationalen Hersteller starke Batterie-Lieferketten aufgebaut und sich die Versorgung mit Rohstoffen gesichert.

Kaliforniens Verkaufsverbot von Diesel-Lkw ab 2036 und der US Inflation Reduction Act könnten dazu führen, dass Hersteller Investitionen in den USA priorisieren und Produktionspläne in Europa aussetzen oder streichen. Die EU müsse mit der Überarbeitung ihrer Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge Investitionssicherheit in Europa signalisieren. Strengere Vorgaben für 2030 seien besonders entscheidend, um für Hersteller klare Anreize zu schaffen, ihre industriellen Strategien zeitnah anzupassen.

Kohlmeyer: „Die EU-Regierungen sollten alarmiert sein: Tesla und BYD sind dabei, ihre Pkw-Erfolgsstory auf dem Lkw-Markt fortzuschreiben. Kalifornien hat soeben ein klares Signal an Lkw-Hersteller gesendet. Um zu verhindern, dass Investitionen in die Produktion und in Batterien abwandern, muss die EU nachziehen und Herstellern mit klaren Flottengrenzwerten für Lkw Investitionssicherheit geben.“