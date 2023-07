Tesla will eine Million E-Autos in Brandenburg bauen, Information der Öffentlichkeit beginnt

Tesla treibt den Ausbau seines Elektroauto-Werks in Brandenburg nahe Berlin voran. In der ersten Stufe sollen in der Gemeinde Grünheide 500.000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen. Anschließend peilt Tesla eine Million Vollstromer jährlich an, die Vorbereitungen dafür laufen schon.

Die deutsche Tesla-Fabrik fertigt seit März 2022 Elektroautos für Kunden. Mittlerweile bauen die rund 11.000 Mitarbeiter des US-Unternehmens etwa 5000 Pkw vom Model Y in der Woche, hochgerechnet ergibt das 250.000 Fahrzeuge pro Jahr. Damit nach dem Erreichen von 500.000 E-Autos in Zukunft doppelt so viele Fahrzeuge – mit doppelt so vielen Mitarbeitern – hergestellt werden können, wird der Standort erweitert.

Der Bau der Fabrik hat für Proteste von Anwohnern und Umweltschützern gesorgt. Auch der Ausbau ist umstritten. Die Pläne dafür will Tesla an diesem Dienstag im Grünheider Ortsteil Hangelsberg der Öffentlichkeit vorstellen. Dabei geht es vor allem um den Wasserverbrauch der Produktionsstätte. Einige Bereiche des Werkes wurden in einem Wasserschutzgebiet errichtet. Brandenburg gehört zu den trockensten Regionen Deutschlands.

Stand heute würde Tesla mit dem Ausbau zu einem der größten Automobilhersteller Deutschlands. Dazu könnte die Produktionshalle den Platz von etwa 60 Fußballfeldern einnehmen.

Laut dem Tagesspiegel will der Konzern in dem erweiterten Werk die gesamten Produktions- und Sanitärabwässer wiederverwerten. Der Verbrauch von Wasser soll so nach Angaben des Unternehmens nicht ansteigen. Derzeit würden 65 Prozent des Wassers recycelt. Zuerst will Tesla die bereits vorhandenen Anlagen wie Schmelzöfen umrüsten und die Metallpressen sowie die Lackiererei ausbauen. Nach 2024 sollen dann auch zusätzliche Gebäude errichtet werden.

Von kommendem Mittwoch an können Bewohner und andere Interessierte die Antragsunterlagen für den Ausbau der Tesla-„Gigafactory“ in Rathäusern und im Internet einsehen. Einwände gegen die Pläne können bis zum 18. September erhoben werden. Rund einen Monat später würden diese dann öffentlich erörtert, sollte dies nötig sein.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat die Ansiedelung von Teslas erster europäischer Elektroauto-Fabrik bei Berlin kürzlich als „eine einzigartige Erfolgsstory“ bezeichnet. Der Standort habe mit dazu beigetragen, dass das Mittelklasse-SUV Model Y weltweit zum meistverkauften Auto geworden ist. Das alles führe zur Steigerung des Bruttoinlandproduktes und der Attraktivität des Standorts Brandenburg.