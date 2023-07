Seat plant Batteriezellen-Werk in Martorell, Spanien

Die Volkswagen-Tochter Seat hat sich mit dem Bau eines Batteriezellen-Werks in Martorell für eine Förderung beim PERTE VEC beworben. PERTE steht für „Strategic Project for Economic Recovery and Transformation“, VEC bezeichnet dabei elektrische und vernetzte Fahrzeuge.

„Wir werden zusätzliche 300 Millionen Euro in den Bau der Anlage hier in Martorell investieren, in der auch die Zellen montiert werden, die PowerCo in der Gigafactory in Sagunto in Valencia herstellen wird“, erklärt Wayne Griffiths, Vorstandsvorsitzender der Seat S.A.

Das neue Batteriezellen-Werk wird mit rund 64.000 Quadratmetern in etwa die Fläche von neun Fußballfeldern umfassen. Mit der Anbindung an die Fertigungshalle 10, in der einige Elektroauto-Modelle des Volkswagen-Konzerns – wie auch der kommende Cupra Raval – hergestellt werden, sollen die logistischen Prozesse optimiert und der ökologische Fußabdruck verringert werden.

„Der Bau wird in den kommenden Wochen beginnen und soll noch 2025 abgeschlossen werden. Diese Anlage ist von grundlegender Bedeutung für unser Unternehmen und wird auch den Anstoß für den Bau einer zweiten Plattform in Martorell geben“, sagt Griffiths. „Dies ist ein Schlüsselmoment für unsere Branche. Die Seat S.A. und der Volkswagen Konzern engagieren sich mit großen Ressourcen für eine nachhaltige Mobilität. Und um unser Ziel, Spanien zu einer Drehscheibe für Elektromobilität in Europa zu machen, weiter voranzutreiben.“

Im Rahmen des „Future: Fast Forward“-Projekts leistet die Seat S.A. eigenen Angaben nach mit rund zehn Milliarden Euro „die größte industrielle Investition in der Geschichte Spaniens“, um die Automobilindustrie zu elektrifizieren, Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu erhalten. „Gemeinsam stellen wir Spanien auf elektrische Räder. Hierfür möchte ich mich bei allen bedanken, die dies möglich machen: den öffentlichen Verwaltungen, den Gewerkschaften und unseren Mitarbeitenden und Partnern“, so Griffiths.