VW arbeitet in den USA an Innovationen für mehr E-Auto-Reichweite und Nachhaltigkeit

Volkswagen treibt mit seinem 2020 eröffneten „Knoxville Innovation Hub“ in den USA Innovationen für bessere Elektroautos voran. Dabei erhält das Unternehmen Unterstützung von der University of Tennessee und dem Oakridge National Lab. Integrierte Teams arbeiten an Innovationen für leichte Verbundwerkstoffe, recycelbare Innenraummaterialien und das kabellose Laden von Fahrzeugen.

„Wir beschleunigen die Innovation im Bereich der Elektrofahrzeuge und tragen zu einem nachhaltigeren Verkehr in Amerika bei, indem wir unsere Anstrengungen auf einige der innovativsten Automobilforschungsprojekte des Landes konzentrieren“, so Pablo Di Si, Präsident und CEO der Volkswagen Group of America Inc. „Die Konzentration von mehr Wissen in den Vereinigten Staaten ist Teil der Wachstumsstrategie von Volkswagen und von entscheidender Bedeutung für die Beschaffung und Entwicklung von Talenten.“

Leichtbau mithilfe künstlicher Intelligenz

Volkswagen-Forscher arbeiten an neuen Materialstrukturen, um das Fahrzeuggewicht zu reduzieren und damit die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Als erstes Pilotprojekt hat das Team den Stahlrahmen gewählt, der das Batteriepaket im Fahrzeug beherbergt und es schützt.

Durch die Anwendung eines Deep-Learning-Algorithmus – also mithilfe künstlicher Intelligenz – auf Hochleistungsrechekapazitäten der University of Tennessee hat das Team eine modulare, sich wiederholende Struktur in Form von winzigen Pyramiden entwickelt (Artikelbild). Diese Struktur kann aus flüssigen Harzen 3D-gedruckt werden und hält das 30.000-fache ihres Eigengewichts (68 g). Ein damit neu geschaffener Rahmen wäre bis zu 60 Prozent leichter, erläutern die Forscher. Härtetests hätten gezeigt, dass er die Energieabsorption eines herkömmlichen Stahlrahmens übertrifft und eine leichte, aber „extrem robuste“ Alternative darstellen könnte.

Leichtbau mit glasfaserverstärktem Kunststoff

Eine Heckklappe, die eine Art glasfaserverstärkten Kunststoff nutzt, soll gegenüber der herkömmlichen Version auf Metallbasis eine Gewichtseinsparung von mehr als 35 Prozent ermöglichen. Das könnte dazu beitragen, die Reichweite von E-Autos und solchen mit Verbrennungsmotor zu erhöhen. Bentley und Lamborghini haben die neuen Materialien bereits für einzelne Modelle übernommen. Das Team in Knoxville hat außerdem ein Forschungsprojekt gestartet, um Leichtbauoptionen für Pick-up-Betten und robuste Komponenten zu prüfen.

Nachhaltige Materialien im Interieur

Auch in Entwicklung befinden sich wiederverwertbare Alternativen zu Kunststoffteilen und -folien im Fahrzeuginnenraum. Das zuständige Team hat ein Verfahren patentiert, mit dem zellulosefaserverstärkte Thermoplaste vorgeformt und heißgepresst werden können, um haltbare Innenraumteile herzustellen.

Diese papierbasierten Verbundwerkstoffe seien nicht nur recycelbar, sondern könnten auch in verschiedene Innenraumformen und -größen umgewandelt werden, heißt es. Die Marke VW prüfe bereits Möglichkeiten, die papierbasierten Innenraumteile in künftige Modellreihen einzubauen und arbeite an der Unterstützung der industriellen Produktion.

Kabelloses Laden mit hoher Leistung

Für kabelloses Laden haben die Forscher von Volkswagen ein Spulen- und Ladepad-Design mit Siliziumkarbid-Materialien patentiert, das die Ladegeschwindigkeit und Sicherheit optimieren soll. Das Aufladen eines Elektrofahrzeugs solle so einfach und bequem sein wie das Einfahren in eine normale Garage, erklärt das Unternehmen. Das Ziel sei ein Prototyp mit einer Ladeleistung von 300 kW.