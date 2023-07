Mercedes-Benz Vans macht EQV luxuriöser, neuen eVito hochwertiger

Mercedes‑Benz Vans macht seine mittelgroße Baureihe für den privaten und gewerblichen Einsatz attraktiver: mit neuem Design im Exterieur und Interieur sowie mehr Komfort, Sicherheit und Funktionalität. Letzteres auch dank eines Plus an intelligenter, digitaler Vernetzung.

Die neuen Modelle EQV, V‑Klasse, und V-Klasse Marco Polo sowie eVito und Vito markierten einen wichtigen Schritt in der Umsetzung der kürzlich vorgestellten, neu fokussierten Geschäftsstrategie, erklären die Schwaben. Ziel sei es, die begehrenswertesten Vans und Services anzubieten sowie die Führung bei der Elektromobilität und digitalen Erlebnissen zu sichern.

Für die privat positionierten Vans – darunter EQV, V‑Klasse und V-Klasse Marco Polo – gilt künftig wie für alle Mercedes‑Benz Pkw eine Luxusstrategie. Für die gewerblichen Transporter – unter anderem eVito und Vito – verfolgt das Unternehmen derweil eine „fokussierte Premiumstrategie“.

Ziel sei es, diesen strategischen Wandel mit Einführung der kommenden modularen und skalierbaren Van Electric Architecture – kurz VAN.EA – ab 2026 vollständig umzusetzen. Die neuen Midsize Vans markierten einen wichtigen Zwischenschritt auf diesem Weg. Sowohl im privaten als auch im gewerblichen Modellportfolio sollen elektrische Transporter bis 2030 einen Anteil von mehr als 50 Prozent erreichen. Mercedes‑Benz Vans bietet bereits von jedem Modell eine elektrische Variante an, Top-Seller ist Unternehmensangaben nach der eVito.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

„Wir wollen die begehrenswertesten Vans und Services anbieten und eine Vorreiterrolle bei der eMobilität einnehmen – von der Großraumlimousine über das Reisemobil bis hin zum gewerblichen Transporter. Unsere neuen Midsize Van Modelle sind ein weiterer Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. Die weiter ausgereifte Luxus-Positionierung von EQV und V-Klasse sowie der geschärfte Premium-Charakter von eVito und Vito werden es uns ermöglichen, unseren Fokus auf margenstarke Regionen und Branchen zu verstärken“, so der Vertriebsleiter von Mercedes-Benz Vans Klaus Rehkugler.

Neues Exterieur-Design

Zu den Highlights der neuen Midsize-Van-Modelle gehört laut dem Hersteller ein neuer Look. Das weiterentwickelte Design verleihe EQV, V-Klasse, V-Klasse Marco Polo sowie eVito und Vito eine „profiliertere optische Alleinstellung“ in ihren Segmenten. Das neue Frontdesign sei geprägt von einem markanten Kühlergrill in unterschiedlichen Ausprägungen und einem „kraftvoll gezeichneten“ Stoßfänger. Vito und eVito präsentierten sich damit moderner und dynamischer. Bei EQV, V-Klasse und V-Klasse Marco Polo sei der Kühlergrill ausstattungsabhängig mit einem LED-Lichtband umrandet. Die V-Klasse Exclusive habe zusätzlich erstmals einen „statusprägenden“, aufrecht stehenden Mercedes-Stern auf der Haube.

Einen weiteren stilvollen Akzent bei allen Modellen setzten die je nach Ausstattungslinie bereits in Serie oder optional erhältlichen adaptiven „Multibeam-LED“-Scheinwerfer mit ihrem eleganten Design, heißt es. Am Heck sorgten der Stoßfänger und neu gezeichnete LED-Leuchten für einen unverwechselbaren Auftritt EQV, V-Klasse und V-Klasse Marco Polo haben zusätzlich einen neuen Chromzierstab mit Mercedes-Benz-Schriftzug am Heck. Abgerundet wird das aufgewertete Erscheinungsbild durch neue Leichtmetallräder mit einem aerodynamisch optimierten Design in den Formaten 17, 18 und 19 Zoll sowie fünf neue Lackfarben.

Neues Cockpit-Design

Das neue Interieur-Design steht im Zeichen der Digitalisierung. Das Cockpit der neuen Midsize Vans von Mercedes‑Benz ist vor allem gekennzeichnet von einer neu gestalteten Instrumententafel mit Touchscreen, neuen, „stilvollen“ Lüftungsdüsen und einer neuen Lenkradgeneration mit kapazitiver Hands-Off-Erkennung. EQV, V-Klasse und V-Klasse Marco Polo haben erstmals zwei 12,3 Zoll große Displays in Widescreen-Optik.

Vito und eVito sind mit einem laut den Entwicklern intuitiv zu bedienendem 10,25 Zoll großen Zentraldisplay und einem neuen Kombiinstrument mit 5,5‑Zoll‑Farbdisplay ausgestattet.

Die neue Mittelkonsole unterstützt auf Wunsch die Möglichkeit zum kabellosen Laden von Smartphones. Weitere neue, teilweise optionale Komfort-Features sind die „Keyless-Start-„Funktion, die Lenkradheizung und eine neue gedimmte Fondbeleuchtung für Fahrten in der Nacht. Die Ambientebeleuchtung der erneuerten privat positionierten Großraumlimousinen sowie des V-Klasse Marco Polo erlaubt mit 64 Farben eine individuellere Atmosphäre.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Für einen komfortableren Zugang in den Fond haben V‑Klasse und EQV nun auch auf der linken Fahrzeugseite serienmäßig eine Schiebetür. Für den Vito Tourer und Mixto sowie den eVito Tourer ist zum bequemen Be- und Entladen erstmals die elektrische „Easy-Pack“-Heckklappe verfügbar. Zudem ist jetzt auch für alle gewerblichen Modelle mit Automatikgetriebe ausstattungsabhängig die elektrische Parkbremse an Bord.

MBUX Infotainmentsystem

Das neue Midsize-Van-Portfolio ist serienmäßig mit der aktuellen Generation des Infotainmentsystems MBUX (Mercedes‑Benz User Experience) ausgestattet, ein Novum für Vito und eVito. „Damit bieten die neuen Vans ein unvergleichlich digitales und interaktives Erlebnis“, verspricht das Unternehmen. Fahrer von V-Klasse Marco Polo, V-Klasse und EQV profitierten mit dem neuen MBUX von möglichen zusätzlichen Funktionen wie beispielsweise Musikstreaming, der „Energizing“-Komfortsteuerung und der Navigation mit „Augmented Reality“.

„Das intuitive Anzeige- und Bedienkonzept unterbreitet personalisierte Vorschläge für zahlreiche Infotainment‑, Komfort- und Fahrzeugfunktionen“, erklärt Mercedes-Benz Vans. Die Bedienung erfolgt auf dem Zentraldisplay, den Touch-Control-Panels am Lenkrad oder über den dialog- und lernfähigen Sprachassistenten „Hey Mercedes“, der ebenfalls weiter optimiert wurde. Weitere Vorteile der neuen MBUX-Generation sind den Angaben nach eine erhöhte Rechenleistung, weitere elektrospezifische Funktionen und Ansichten für EQV und eVito sowie unterstützende Features beim Parken, die über das Zentraldisplay angezeigt werden.

Mit dem MBUX Infotainmentsystem steht eine Vielzahl von digitalen Extras zur Verfügung. Vor und nach der Fahrt oder auch von unterwegs lassen sich weitere Funktionen nutzen, die zu mehr Komfort und Sicherheit beitragen. Dazu gehören die kostenlosen Dienste wie Wartungs-, Unfall- und Pannenmanagement sowie die Remote-Dienste wie das Ver- und Entriegeln der Türen und das Öffnen und Schließen der Fenster über die App „Mercedes me“.

Für den EQV und künftig auch für den neuen eVito steht zusätzlich der digitale Service „Mercedes me Charge“ zur Verfügung. Er bietet Kunden Zugang zu einem der laut Mercedes-Benz Vans größten öffentlichen Ladenetzwerke in Europa mit über 500.000 Ladepunkten, inklusive dem europäischen Schnellladenetz Ionity. Da die elektrischen Vans mit Plug & Charge ausgestattet sind, könnten Fahrer an kompatiblen Ladesäulen komfortabel und schnell laden sowie bezahlen. Eine manuelle Authentifizierung ist nicht notwendig, da die Ladesäule über das Ladekabel direkt mit dem Fahrzeug kommuniziert.

Navigation mit „Electric Intelligence“

Mit MBUX ist neben dem EQV erstmals auch der eVito in das elektromobile Ökosystem aus intelligenter Navigation mit aktivem Reichweitenmanagement und cloudbasierten Diensten sowie Apps des Herstellers eingebunden. „Es sorgt für entspanntes Fahren mit Transparenz und größtmöglicher Planungssicherheit“, heißt es. Über das hochauflösende Zentraldisplay lassen sich im MBUX alle elektrospezifischen Anzeigen und Einstellungen bedienen. Zum Beispiel können die Vorklimatisierung individuell eingestellt, die Ladeeinstellungen angepasst und die Navigation mit „Electric Intelligence“ sowie Mercedes-me-Charge-Funktionen bedient werden.

Vervollständigt wird die Attraktivierung durch Sicherheits- und Assistenzsysteme mit zusätzlichen und teilweise weiterentwickelten Funktionen. So beinhaltet etwa der Aktive Bremsassistent jetzt die Kreuzungsfunktion und kann auch vor vertikal kreuzenden oder entgegenkommenden Fahrzeugen und gefährlichen Überholmanövern warnen und im Notfall bremsend eingreifen sowie beim Abbiegen unterstützen.

Änderungen an der Antriebstechnik gibt es den Angaben nach nicht. Der Kleinbus EQV fährt damit weiter bis zu 363 Kilometer mit einer Ladung gemäß WLTP-Norm. Der für gewerbliche Anforderungen ausgelegte eVito schafft 314 Kilometer. Die Preise der neuen Modelle sind noch nicht bekannt.